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影／為何老外都愛「醜女」？阿兜仔：覺得台灣人才奇怪

生活中心／綜合報導2018/03/11 21:32

來自西班牙的「阿兜仔」黑素斯（ Jesús ）常常拍攝趣味影片、探討社會議題等，廣獲大批粉絲喜愛。近日他在 YouTube 上傳最新影片，提到許多人認為外國人都喜歡黑皮膚、大屁股、細小眼睛等的亞洲女生，並對「老外愛醜女」的說法發表個人看法，引發熱議。

黑素斯表示，有朋友曾問他「老外都喜歡醜女，黑皮膚啊、大卡撐（屁股）啊、這樣的（細小）眼睛，審美觀有問題嗎？」對此，他指出在台灣觀察到一個特別現象，普遍認為女生都要又白又瘦、大眼挺鼻、幼齒、腰束奶澎卡撐定摳摳才是美女；但每個人喜歡的音樂、食物等都不同，卻都喜歡一樣的外表，讓他不禁好奇問：「為什麼大家都喜歡同類的女生？我覺得真的很奇怪！」


▲黑素斯認為台灣人對女性外表都有「固定標準」。（圖／翻攝自 YouTube ）

他也強調「我們的審美觀沒有問題，是你們誤會」，外國人在看女生時都有不同「口味」，而不是在乎是否符合某些條件，即使黑皮膚、小鼻子、小眼睛也很好看很迷人，甚至有人也會覺得肉肉的才性感、年紀大散發成熟美，直呼「小咪咪也有小咪咪的市場啦，大屁股哪裡有問題？」

最後，他也向女生喊話「親愛的台灣女生，無論如何妳長得怎麼樣，我可以保證，這個世界一定有一個人會覺得妳最美！千萬不要忘記這件事！ 」不論外表、身材如何，都不應該受限於審美觀問題，每個女生都有尋找自己幸福的權利。

關鍵字youtube阿兜仔不教美語外國人審美觀
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