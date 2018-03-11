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中央社

陸學者：領導人任期非重點 關鍵是實力消長

中央社2018/03/11 21:25
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

習近平延任專題（中央社記者邱國強北京11日電）中國人大今天取消國家主席連任限制，總書記習近平可能長期執政，對兩岸關係影響備受關注。但中國大陸涉台學者認為，台灣最應在意的是兩岸實力消長，不應只關注領導人任期。

中國大陸廈門大學台灣研究院前院長、現任兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深說，儘管習近平就任中共總書記5年來，對台措施具有「有感、有力」的特色，但他在涉台問題的可運用資源，主要仍在於中國大陸的綜合實力持續上升。

至於修憲取消國家主席連任限制，成為台灣關注焦點，特別是對兩岸關係的影響。劉國深說：「在兩岸關係上，個人的領導權威，只是一個必須的次要條件。」

另一名不願具名的北京涉台學者認為，把修憲中的取消國家主席連任限制，過份地與兩岸關係前景掛鉤，「有可能形成誤區」。畢竟，中國大陸的對台大政方針始終保持一貫，誰上任、誰做了幾任不應該是台灣民眾最關注的因素。

劉國深指出，觀察習近平就任中共總書記以來的5年，中國大陸對台政策的特點是「軟的更軟、硬的更硬」。像是剛推出的「惠台31條」，就是在回應台灣民眾多年來呼籲北京給予「同等待遇」的訴求。

前述不具名的學者則分析，習近平具有「知台」及「意志堅定」的特徵，在他治下的中國大陸對台政策，未來仍會像「惠台31條」般「對症下藥」。況北京在對台具體手段上一向靈活變通，「人離政息」的問題並不存在。

劉國深認為，在可預見的時間內，中國大陸綜合實力將持續上升，維護「國家統一」和「領土完整」的能力和手段將更豐富。另一方面，台灣內部面臨「藍消綠長」的局面，「去中國化」思潮進一步蔓延，將使中國大陸對台工作的「緊迫感明顯增強」。

至於習近平在兩岸前途中扮演的角色，劉國深說，實現兩岸「最終完全統一」，是中共包括習近平在內歷代領導人「念茲在茲的使命」。因為，這不但關係到中共在中國大陸執政的合法性和正當性，也關係到「國家整體利益」。

不願具名的學者則說，兩岸實力的消長，決定了北京對未來兩岸關係仍將居主導地位。此時，台灣當政者應該檢視自身的兩岸政策，是否偏離兩岸原有的共同政治基礎，而不是「隨著西方媒體起舞」。（編輯：林克倫）1070311

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