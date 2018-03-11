7旬翁撿滯留木搭工寮 誤觸法網遭送辦

（中央社記者黃麗芸台北11日電）警政署保七總隊7日在宜蘭縣三星鄉巡邏時，意外發現草叢內有批珍貴滯留木，研判有異便派人埋伏，經過兩天終於逮獲71歲黃男，他自稱要搭建工寮使用，全案移送法辦。

保七總隊第四大隊羅東分隊分隊長陳昌扶和警員林磊、陳忠欽及張銘祥於日前執行巡邏勤務時，在宜蘭縣三星鄉清水橋下發現路旁草叢內有批珍貴滯留木，研判應為竊嫌使用重機具自河床上取得後，再置放於此處，等待時機將這批滯留木竊走出售。

陳昌扶當下立即編排勤務進行現場埋伏，經埋伏兩天後，在11日凌晨4時30分許發現黃男駕駛吉普車到此，隨即以鋼索環繞木身將滯留木拖離現場。