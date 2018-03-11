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中央社

7旬翁撿滯留木搭工寮 誤觸法網遭送辦

中央社2018/03/11 21:34
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北11日電）警政署保七總隊7日在宜蘭縣三星鄉巡邏時，意外發現草叢內有批珍貴滯留木，研判有異便派人埋伏，經過兩天終於逮獲71歲黃男，他自稱要搭建工寮使用，全案移送法辦。

保七總隊第四大隊羅東分隊分隊長陳昌扶和警員林磊、陳忠欽及張銘祥於日前執行巡邏勤務時，在宜蘭縣三星鄉清水橋下發現路旁草叢內有批珍貴滯留木，研判應為竊嫌使用重機具自河床上取得後，再置放於此處，等待時機將這批滯留木竊走出售。

陳昌扶當下立即編排勤務進行現場埋伏，經埋伏兩天後，在11日凌晨4時30分許發現黃男駕駛吉普車到此，隨即以鋼索環繞木身將滯留木拖離現場。

員警立即上前盤查，經通知羅東林管處冬山工作站到場確認後，黃男共非法竊取珍貴林木紅檜2根及台灣杉木1根，總材積0.32立方公尺，市價約新台幣20萬元。

全案依涉嫌違反竊盜案現行犯帶回偵辦，黃男辯稱因為要搭建工寮，所以才到清水溪床上撿拾滯留木，並非專業山老鼠撿拾用以買賣，也不知滯留木為國有物、不得隨意撿拾。

警方表示，黃男行為雖未有犯罪意圖，但全案仍依刑法竊盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

保七總隊第四大隊副大隊長鄒騰勝提醒，無論是颱風或豪雨過後所帶來的滯留木，無論位於何處都是國有財產，非經林政單位及縣市政府公告民眾得自由撿拾前，請民眾勿前往撿拾，以免誤觸法網得不償失。（編輯：張銘坤）1070311

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