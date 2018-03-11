SBL／富邦板凳熄火　主場周戰績1勝2敗

此戰富邦得分都集中在先發5人，賽勒攻下全場最高的24分，蔡文誠13分、洪志善14分、楊興治10分，張伯維則是5分，板凳出發的林書緯砍進8分。

富邦勇士板凳熄火，在今（11）日對上台灣啤酒的比賽中，全隊僅有6人得分，其中5人是先發球員，板凳只有林書緯貢獻的8分，最後富邦以74:79敗給台啤，在主場周以1勝2敗作收。

富邦總教練許晉哲表示，今天替補陣容的發揮，不像昨天那麼有信心，全隊22次失誤，尤其第3節被打出11:27的比分，對球隊造成很大的傷害。

此戰台啤在第4節靠著李愷諺的三分球，把領先分數擴大到20分，不過氣勢卻急轉直下，反被打出0:14的攻勢，領先分數僅剩個位數，台啤總教練周俊三表示，謝謝富邦幫年輕球員上了一課， 讓他們知道在分數領先的情況下也不能鬆懈。

周俊三希望球員降低失誤，把對方本土球員守住，雖然上半場結束落後6分，不過下半場有確實做到，對球隊有很大的幫助。

台啤要進入季後賽，僅落後排名第6的台灣銀行0.5場勝差，周俊三表示，在這段期間洋將夏普在火鍋、籃板以及助攻都能夠把隊友拉起來，而且年輕球員也慢慢成長，「球員在場上一定要有共識，清楚現在要做什麼，我們一直在給球員這個方向。」