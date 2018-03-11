NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈松山勇奪第六冠　完成二連霸普門完成二連霸　賽後相擁而泣跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

陳思明衛冕安麗盃 陳禾耘亞軍創紀錄

中央社2018/03/11 22:05
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者李晉緯台北11日電）台灣撞球女將「龍捲風」陳禾耘今天在安麗盃以4比11不敵中國大陸女將陳思明拿下亞軍，創下個人在安麗盃的最佳紀錄，陳思明則是賽事相隔16年後，再度出現能衛冕安麗盃的選手。

總獎金9萬3400美元的2018安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽8日起在台北體育館進行，陳禾耘今天在搶11局的冠軍戰，開局就陷入0比4落後，第5局發生失誤讓陳思明清空台面，所幸搶下第6局，稍稍踩住煞車。

稍後陳思明又連下3局拉開領先差距，陳禾耘在第10局把握衝球機會拿下該局，之後雙方各拿兩局，陳禾耘4比10落後時，陳思明把握衝球局，讓陳禾耘最終以4比11俯首稱臣，但拿下亞軍已創下陳禾耘個人在安麗盃的最佳紀錄。

過去陳禾耘在安麗盃最好的成績，是2004年、2009年兩度打進8強，這次她從會外賽打起，先以分組第3晉級24強，接著接連擊敗中國大陸女將潘曉婷、菲律賓女將艾咪（Rubilen Amit）、中國大陸的韓雨，晉級冠軍賽。

台灣選手之前有陳純甄、柳信美、林沅君、周婕妤曾在安麗盃登頂，可惜陳禾耘今天不敵陳思明，無緣成為第5位在安麗盃奪冠的台灣選手。

陳思明2017年橫掃安麗盃、世界9球中國上海公開賽、海南WPA世界女子花式9號球錦標賽冠軍，和波蘭世界運動會、土庫曼亞洲室內暨武藝運動會金牌，今天在安麗盃奪冠，除抱走冠軍獎金3萬4000美元，完成2連霸更是繼賽史5屆冠軍費雪（Allison Fisher）在2001年、2002年的連霸後，再度能成功衛冕的選手。（編輯：黃于）1070311

雷倩：有人運作要婦聯會完全消失警正班入學考傳作弊 考試...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan