陳思明衛冕安麗盃 陳禾耘亞軍創紀錄

（中央社記者李晉緯台北11日電）台灣撞球女將「龍捲風」陳禾耘今天在安麗盃以4比11不敵中國大陸女將陳思明拿下亞軍，創下個人在安麗盃的最佳紀錄，陳思明則是賽事相隔16年後，再度出現能衛冕安麗盃的選手。

總獎金9萬3400美元的2018安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽8日起在台北體育館進行，陳禾耘今天在搶11局的冠軍戰，開局就陷入0比4落後，第5局發生失誤讓陳思明清空台面，所幸搶下第6局，稍稍踩住煞車。

稍後陳思明又連下3局拉開領先差距，陳禾耘在第10局把握衝球機會拿下該局，之後雙方各拿兩局，陳禾耘4比10落後時，陳思明把握衝球局，讓陳禾耘最終以4比11俯首稱臣，但拿下亞軍已創下陳禾耘個人在安麗盃的最佳紀錄。