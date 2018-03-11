中國修憲2票反對 網民憂：他們還好吧

（中央社記者邱國強北京11日電）今天下午，當北京人民大會堂萬人廳傳來「2票反對、3票棄權」的修憲案投票結果時，媒體席上頓時響起一片驚呼。而中國民間的不少微信群組裡，也充滿了一片無聲的驚呼。

接著，媒體及網民私下問的是：「他們還好吧？明天還能來開會嗎？」

媒體和網民的驚呼，既不是修憲通過，也不是贊成票很多，而是反對票竟然只有兩票、棄權票也只有3票，還有另外一張不知道為什麼產生的無效票。

這3種沒有贊成修憲案的選票加起來，總共只有6票。而這6票，看來比一些媒體及網民事前的預測的要少很多。