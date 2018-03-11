中國修憲2票反對 網民憂：他們還好吧

（中央社記者邱國強北京11日電）今天下午，當北京人民大會堂萬人廳傳來「2票反對、3票棄權」的修憲案投票結果時，媒體席上頓時響起一片驚呼。而中國民間的不少微信群組裡，也充滿了一片無聲的驚呼。
接著，媒體及網民私下問的是：「他們還好吧？明天還能來開會嗎？」
媒體和網民的驚呼，既不是修憲通過，也不是贊成票很多，而是反對票竟然只有兩票、棄權票也只有3票，還有另外一張不知道為什麼產生的無效票。
這3種沒有贊成修憲案的選票加起來，總共只有6票。而這6票，看來比一些媒體及網民事前的預測的要少很多。
原來，在中國今年度「兩會」長達18天的會期中，每天辛苦採訪寫稿，許多媒體記者甚至連今天是星期日都忘記了。另一方面，在中國，貫徹最高領導人意志的案子，從中共建政以來沒有不通過的。
壓力大，加上贊成票根本不用討論。於是，在投票前，猜猜修憲案有幾票反對、幾票棄權，成了場邊媒體的餘興節目。妙的是，有港澳台媒體猜、有外國媒體猜，就連中國媒體自己，也猜。
耳邊傳來媒體的估票。手機裡，幾個中國本地微信朋友圈、其中包括立場截然不同的愛國「小粉紅」與愛批評中國時政的公知群友，也有不少人猜起修憲案會有幾票反對。
記者席上，一位資深境外媒體記者，給出了「反對加棄權17到19票」的預估，一旁另一位記者則給出「最多15票吧」。但聞訊湊過來的幾位外媒及陸媒卻認為：「反對票會有這麼多嗎？」
但不論是記者席，還是微信圈裡，都有以老師傅自居的人冒出來說，「放心，總會『安排』個幾張做做樣子。都搞全票通過，這能看嗎」？至於會安排幾張，這些人都說不上來，含糊帶過。
答案揭曉，2958票贊成、2票反對、3票棄權、1票無效，完全符合中共想要塑造的萬民擁戴效果。
至於場邊及網路上「反對票這麼少」的呼聲，以及「他們還好吧」的擔憂，只能是「新時代中國特色」大局下的小花絮。（編輯：林克倫）1070311