警正班入學考傳作弊 考試科目不計分

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）中央警察大學昨天舉辦107學年警正班入學考試，目前服務於桃園市警局局本部的陳姓警官，因攜帶寫有考試相關內容的墊板進入試場使用，被監考人員發現確認作弊，該科不予計分。

中央警察大學今天表示，昨天學校舉辦107學年警正班入學考試，共有約有1700多名警察到場應考，並分散在50個考場內作答，每個考場都有2名監考官。

警大表示，在進行第2節的考試時，一名服務於桃園市警局局本部的二線三星陳姓警官，遭監考官發現攜帶寫有考試相關內容的墊板進入試場使用，監考人員在確認其作弊行為後，陳姓警官的「警察法規與行政程序法」科目不予以計分。