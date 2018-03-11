去年獲HBL新人王 林勵今年升級奪MVP

（中央社記者龍柏安台北11日電）松山高中二年級後衛林勵，今天在106學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍賽，轟下全場最高的22分，率松山70比60擊敗能仁家商，拿下2連霸，他也獲選為冠軍賽MVP。

比賽最後倒數階段，當林勵站上罰球線，現場觀眾不斷高喊著「MVP」的口號，當最後結果出爐，他一如預期獲獎，他卻謙遜地表示：「這個獎不是我一個人就能做到的事情，是靠著大家一起防守、用力地抓籃板，而且願意把球傳給我，所以這個獎是屬於大家的。」

林勵國中時主打得分後衛，升上高中後面臨轉型改打控球，他一度因打不出「鐵血教頭」黃萬隆希望的球風，在高雄進行的12強複賽被罵到痛哭，如今再回頭看，他坦言：「雖然教練場上罵得很凶，其實私底下都會跟我說原因，也會明白告訴我哪裡需要改進。」