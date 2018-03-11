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中央社

去年獲HBL新人王 林勵今年升級奪MVP

中央社2018/03/11 22:13
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北11日電）松山高中二年級後衛林勵，今天在106學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍賽，轟下全場最高的22分，率松山70比60擊敗能仁家商，拿下2連霸，他也獲選為冠軍賽MVP。

比賽最後倒數階段，當林勵站上罰球線，現場觀眾不斷高喊著「MVP」的口號，當最後結果出爐，他一如預期獲獎，他卻謙遜地表示：「這個獎不是我一個人就能做到的事情，是靠著大家一起防守、用力地抓籃板，而且願意把球傳給我，所以這個獎是屬於大家的。」

林勵國中時主打得分後衛，升上高中後面臨轉型改打控球，他一度因打不出「鐵血教頭」黃萬隆希望的球風，在高雄進行的12強複賽被罵到痛哭，如今再回頭看，他坦言：「雖然教練場上罵得很凶，其實私底下都會跟我說原因，也會明白告訴我哪裡需要改進。」

去年松山奪冠，冠軍賽MVP是「史上最強高中生」高國豪，如今林勵接棒，他自認球技沒有學長好，但他堅定地說：「我們打出了另外一種完全不同的風格。」

上季林勵以菜鳥之姿拿下新人王，今年再獲個人獎，卻升級為HBL個人獎項最大獎、冠軍賽MVP，對於明年賽季的目標，他直言當然是挑戰隊史第2次的3連霸，「有2就要有3，3連霸將會是一個很好的記憶，也能再次替松山創造個新里程碑。」（編輯：吳協昌）1070311

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