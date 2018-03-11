沒錢沒年金資格 2/3美Y世代未存退休金

美國有線電視財經新聞網（CNNMoney）報導，這群所謂「Y世代」現在每個月付完帳單、房租和就學貸款還款後，手上已沒剩多少錢。因此可以想見他們沒存退休金。

（中央社紐約11日綜合外電報導）根據最新調查，2/3的美國年輕人完全沒為退休生活儲蓄。由於千禧世代許多人進入職場時，正值薪資成長停滯和失業率高漲時期，這樣的現象並不令人意外。

擁有美國認證理財規劃顧問（CFP）證照，出過「千禧世代金錢困境」（The Millennial Money Fix，暫譯）一書的彭內帕斯（Douglas Boneparth）表示：「我在實務中見到，我們這代許多人，正降低儲存退休金在目標財務優先順序的排名，而把清償求學貸款和購屋提到更前面的位置。」

延後儲存退休金，可能導致退休年齡大幅延後，同時錯失能夠讓累積報酬增多的寶貴時間。儘管許多Y世代並未過度消費或愛亂花錢，但他們仍無法滿足所有財務優先項目。

至於有存退休金的其餘1/3年輕人，大部分也存不到2萬美元（約新台幣59萬元）。而且這些人有為退休儲蓄，很可能是因為雇主提供退休金補助方案，例如聯邦政府的401（k）退休金帳戶。

調查顯示，有資格參加資方補助退休金方案的千禧世代中，加入者比例超過94%，與較年長世代相同。問題是，Y世代通常因為工時不夠或雇主要求更長年資，而沒資格加入資方退休金方案。

約1/4受訪者便表示，他們因屬兼職身分，沒資格參與雇主資助的退休金計畫。因此國家退休安全研究所認為，若放寬資格條件，可能會令千禧世代儲存退休金的人口增加。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070311