HBL／後高國豪時代　松山打出團隊籃球締造二連霸

繼去年高國豪畢業後，今年的松山高中並不像以往被看好，一路跌跌撞撞卻順利的挺進今(11)晚在小巨蛋舉行106學年HBL冠軍賽，並成功擊敗能仁捧起金盃，榮獲冠軍賽MVP的高二主控林勵說，「不像學長(高國豪)那麼強，但我們打出團隊籃球。」



▲冠軍賽男、女MVP，松山高中林勵(左)、普門中學羅培儀(右)（圖／陳明安攝 , 2018.03.11）

能達成2連霸，林勵將功勞歸於教練和隊友，「聽教練指示，做對的事情。上次(8強賽)輸太多，今天互相鼓勵，不是我一個仁就能做好，隊友願意傳球給我，用團隊去進攻、防守，才能打敗更強的對手。」

「教練常罵我不適合打球，但他當大家面在場上罵我，場下會告訴我為什麼，這也是我進步原因。所以我們帶著8強第1的自信前進小巨蛋。」林勵說。

對於三連霸，林勵表示，「現在高二就想幫學長拿下冠軍，一步一步看能走多遠，明年高三不同目標，也希望拚三連霸，有2就有3，希望能創下里程碑在實現一次三連霸。」



▲松山高中林勵。（圖／陳明安攝 , 2018.03.11）