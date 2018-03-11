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娛樂

影／Highlight撩妹　一句話讓4200台粉暴動

記者陳雅蘭／台北報導2018/03/11 22:40
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南韓男團Highlight今（11）日晚間七點半在南港展覽館開唱，五位成員睽違六個月再度登台，驚喜準備26首歌曲與粉絲同歡。耀燮今年二月推出《白》迷你專輯，成績亮眼，他就提到創作過程是希望能讓生活感到困苦的人們得到慰藉。東雲也說到，他的數位單曲是首次在台飆高音，唱完心情特別愉快。

耀燮分享第二張迷你專輯中的〈安慰〉，說：「我們活在這世界上，有時候會遇到痛苦的事，不是都會想得到安慰嗎？我為了安慰大家的心情，親自寫了詞，希望大家覺得辛苦的時候，能透過我的歌提起精神。」而輪到東雲SOLO表演〈The Alchemis〉，他飆起海豚高音，實力驚艷全場，他也說：「今天這首歌在台灣粉絲面前飆得很高，心情真的很好！」


▲「HIGHLIGHT」台北演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）

台灣粉絲今天應援手幅印著「我的宇宙Highlight」，起光看到後，嘴甜回應：「你們是我們的銀河！感謝大家以這樣的方式給我們帶來驚喜。」惹得滿場激動尖叫，結果斗俊突然Cue東雲，問他去年不是有透露2018年新計畫？嚇得他不知所措，傻回：「就是上次說的那樣啊....」隨後立刻喊：「下一頁啦（指提字機）！」才發現他台詞全忘光，意外插曲惹得粉絲笑開懷。而翻譯老師每幫成員翻譯，亨俊就學一次的橋段，同樣也讓大家笑不停。

Highlight把熱門夯曲〈Good Luck〉、〈Fiction〉、〈It's a Beautiful Night〉、〈Plz Don't Be Sad〉、〈CAN YOU FEEL IT?〉、〈Beautlful〉等全放最後表演，成員也在安可時下台與粉絲互動，讓演唱會尾聲氣氛嗨到最高點。他們今晚演唱會共演唱26首歌曲，4200名粉絲購票支持，進帳1800萬台幣，將於明天離台，班機不公開。


▲「HIGHLIGHT」台北演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）


▲「HIGHLIGHT」台北演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）


▲「HIGHLIGHT」台北演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）


▲「HIGHLIGHT」台北演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）


▲「HIGHLIGHT」台北演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.11）

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