影／Highlight撩妹　一句話讓4200台粉暴動

南韓男團Highlight今（11）日晚間七點半在南港展覽館開唱，五位成員睽違六個月再度登台，驚喜準備26首歌曲與粉絲同歡。耀燮今年二月推出《白》迷你專輯，成績亮眼，他就提到創作過程是希望能讓生活感到困苦的人們得到慰藉。東雲也說到，他的數位單曲是首次在台飆高音，唱完心情特別愉快。

耀燮分享第二張迷你專輯中的〈安慰〉，說：「我們活在這世界上，有時候會遇到痛苦的事，不是都會想得到安慰嗎？我為了安慰大家的心情，親自寫了詞，希望大家覺得辛苦的時候，能透過我的歌提起精神。」而輪到東雲SOLO表演〈The Alchemis〉，他飆起海豚高音，實力驚艷全場，他也說：「今天這首歌在台灣粉絲面前飆得很高，心情真的很好！」