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中央社

高國豪畢業 讓松山教頭黃萬隆再進化

中央社2018/03/11 22:32
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北11日電）松山高中今在106學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍賽，以70比60擊敗能仁家商，收下隊史第6冠，賽後松山教頭黃萬隆罕見地激動揮舞冠軍帽，甚至大動作拉弓慶祝。

黃萬隆執教風格鮮明，除對球員表現不滿意會當場發飆外，鮮少在鏡頭前有「激情」演出，這回他難得在眾人前大動作慶功，格外引人注目，待激情過後他受訪時透露：「這是我6座冠軍當中，難度最高的一次，因為我們靠的不是球星，而是團隊。」

今年松山在「史上最強高中生」高國豪畢業後，再次拿下冠軍，黃萬隆說：「高國豪畢業後讓我學到，一個冠軍，能靠1、2個明星球員，但是你如果要拿很多冠軍，就要學NBA的馬刺或塞爾提克，他們或許沒有哈登（James Harden）這種頂級球星，他們一樣可以很強、戰績很好。」

黃萬隆認為，今年松山或許沒有像高國豪一樣天賦異稟的超級明星，但是他教會球員用正確的方式打球，也用正確的團隊方式去防守，讓球員懂得去打「團隊籃球」，就是他的進化。

高三前鋒莊家誠就說，今年賽季開打前，很多人不看好松山可以連霸，加上開季前球隊爆發大規模的傷兵潮，賽季正開打之際，就提前折損3名主力，但他驕傲地說：「我們證明了就算沒有高國豪，我們依舊是一支強隊。」（編輯：黃于）1070311

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