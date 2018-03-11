巫永平：習將貫徹意志達成歷史目標

習近平延任專題（中央社記者繆宗翰北京11日電）中共2月底公布建議修憲取消國家主席連任限制。大陸學者巫永平分析，如果中國國家主席習近平2023年繼續連任，有助貫徹對台戰略意志，達成統一與民族復興歷史目標。

北京清華大學台灣研究院副院長巫永平接受中央社記者訪問時指出，實現「國家統一」以及在21世紀中葉完成「中華民族偉大復興」成為「現代化強國」是中共的歷史性目標，這些內容也都出現在中共第19次全國代表大會政治報告中。因此，無論是誰當領導人都必須實現這些目標，否則就沒有資格當領導人。

他認為，中共建政至今，「容易解決的問題都已經解決了，剩下的都是難度很大的」，其中包含兩岸問題，這時就需要有意願，也有決心、魄力能正面處理這些問題的領導人。習近平確實有這些特質，但要解決這些問題，需要相當長的時間。