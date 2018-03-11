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中央社

巫永平：習將貫徹意志達成歷史目標

中央社2018/03/11 22:42
中央社 兩岸 / NOWnews
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習近平延任專題（中央社記者繆宗翰北京11日電）中共2月底公布建議修憲取消國家主席連任限制。大陸學者巫永平分析，如果中國國家主席習近平2023年繼續連任，有助貫徹對台戰略意志，達成統一與民族復興歷史目標。

北京清華大學台灣研究院副院長巫永平接受中央社記者訪問時指出，實現「國家統一」以及在21世紀中葉完成「中華民族偉大復興」成為「現代化強國」是中共的歷史性目標，這些內容也都出現在中共第19次全國代表大會政治報告中。因此，無論是誰當領導人都必須實現這些目標，否則就沒有資格當領導人。

他認為，中共建政至今，「容易解決的問題都已經解決了，剩下的都是難度很大的」，其中包含兩岸問題，這時就需要有意願，也有決心、魄力能正面處理這些問題的領導人。習近平確實有這些特質，但要解決這些問題，需要相當長的時間。

巫永平指出，修憲完成與2023年習近平任期延長，對台政策便能進一步延續、落實與貫徹，便有助習近平解決統一問題，達成上述歷史目標。

對於習近平未來對台政策思路與戰略，巫永平分析說，中共19大政治報告「6個任何」表述，已顯示中國大陸「反對國家分裂的信心與能力都前所未有地增強」；而中國國務院台灣事務辦公室日前提出的31項惠台措施，則是給予台灣民眾與中國大陸民眾同等待遇，促進兩岸融合發展。

因此，巫永平認為，中共未來無論是「反台獨」或促進兩岸經濟文化融合發展，勢必都會繼續加強。這也顯示中國大陸的目標非常清晰，台灣必須有清楚認知。（編輯：朱建陵）1070311

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