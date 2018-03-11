川金會有條件 北韓須停止核爆和射飛彈

他說：「總統已經表明，條件是不能進行核子試爆和飛彈試射，直至會談舉行。」

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）9日表示，除非北韓採取具體而能夠驗證的行動展現誠意，川普不會與金正恩會面。梅努欽（Steve Mnuchin）在國家廣播公司電視網（NBC）的「會晤新聞界」節目（Meet thePress）被問起此事時表示：「應該沒有任何疑惑。」

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國財政部長梅努欽今天表示，美國總統川普同意與北韓領導人金正恩會面有個條件，就是不能再進行核子試爆或飛彈試射，他深信川金會將會舉行，目標是促進朝鮮半島非核化。

川普昨天曾發推文表示，「北韓自2017年11月28日以來一直未進行飛彈試射，且承諾直到我們會談結束前不會再試射。我相信他們會信守承諾。」

路透社報導，外界批評川普決定舉行川金會提高了金正恩的國際地位，梅努欽加以駁斥說，川普也曾遭人批評未動用更多外交手段抑制北韓的核武野心。

他又說：「如今的情況是總統加緊運用外交手段，但我們也沒有放棄施以最大壓力的行動。這就是差別所在。制裁措施仍然持續，防衛態勢也沒有改變，總統只是要坐下來談談，看看能否達成協議。」

梅努欽表示，他深信川金會將會舉行，而目標是促成朝鮮半島非核化。他說：「我們立場非常清楚。這就是我們要達成的目標。」

美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）的態度則大不相同，表示由於事涉敏感，他不會公開討論有關北韓的議題，此事要由外交人員和白宮處理。

馬提斯說，由於情況實在太過敏感，像五角大廈等未直接參與這項外交接觸的部門，官員不宜發表評論。

他在飛往阿曼訪問時告訴記者：「我完全不想談論北韓問題，因為處在這種情勢時，情況很微妙。出現誤會的可能性非常高。」

北韓推動核武與飛彈計畫，導致幾個月來緊張情勢升高，但川普8日突然同意與金正恩會面，將成為首位這麼做的在任美國總統。

在南韓方面，總統府官員今天表示，上周赴北韓會晤金正恩的兩位南韓高級官員本周將分別造訪中國與日本領袖，向他們說明兩韓會談的情況。

青瓦台發言人金宜謙發布訊息說，國家安保室長鄭義溶明天將拜會中國國家主席習近平，國家情報院長徐薰則將由鄭義溶的副手陪同，於後天向日本首相安倍晉三提出說明。

鄭義溶和徐薰明天將分別動身前往中國和日本，與兩國官員討論他們的北韓之行。鄭義溶訪問北京後，也預定再走訪俄羅斯，但這項行程的詳情尚未宣布。

他們兩個人今天才自美國返回首爾，他們訪問華盛頓時，代為轉達金正恩對美國總統川普的邀請，希望能就北韓核子計畫進行對話。

川普同意會晤金正恩，他們兩人料將在5月底前碰面，但時間和地點都尚未確定。

青瓦台官員稍早告訴記者，兩韓邊界上的板門店停戰村是川金高峰會的有力候選地點。金正恩將於4月底前先在板門店會晤南韓總統文在寅，這將是兩韓領袖超過10年來首次會面。

媒體提及的川金會其他可能地點包括瑞士、瑞典和南韓度假勝地濟州島。（譯者：林治平）1070311