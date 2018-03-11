羅世宏：大陸社會將持續受壓 不確定性增加

大陸在強人政治確立後，社會反而有更強的不確定性。2月25日中共中央建議修憲的內容一公布後，搜尋網站百度的搜尋關鍵字「移民」查詢次數驟升，羅世宏說，這個現象未來會持續，有能力的人會想辦法出走。

長期關注中國社會發展與中國傳媒研究的國立中正大學傳播系教授羅世宏接受中央社記者採訪，就修憲對中國社會和兩岸關係可能的影響提出他的看法。

習近平延任專題（中央社記者張淑伶台北11日電）針對修憲取消國家主席任期制後的中國民間社會發展前景，學者羅世宏說，多數大陸民眾的不確定感會更強，官方對民間社會的壓制會持續，但百密難免一疏，偶然性的因素仍隨時威脅執政當局。

習近平2012年接任中共總書記後致力打貪。羅世宏認為，習近平不惜打破規制也要爭取長久在位，一來是嚐到權力的滋味，二來打貪影響了太多人，他目前沒有把握確保自己的利益跟安全，對於權力的需求比前任更大，「延任對習近平不只是進攻，也是防守」。

習近平任內，民間社會持續遭受打壓。2015年爆發針對維權律師的「709大抓捕」、2017年元旦起實施「境外非政府組織境內活動管理法」、2017年6月實施「網路安全法」、2018年2月起實施新修訂的「宗教事務條例」，這些都讓言論自由更加限縮，還在萌芽階段的公民社會頻遭打擊。

羅世宏說，習近平延任後，民間對於由政府推動改革的希望更加渺茫。當前大陸民間社會被壓制得很厲害，但不代表這些社會組織、公共知識分子、維權律師及網民都順服這套意識形態，「他們的基本盤仍在」，真正要促成社會改革還是要靠民間的力量。

他說：「大陸社會面臨很多挑戰，其實社會一直都不穩定，也需要不斷維穩，只是這個不穩定，不一定會讓政權安全受到衝擊。」

羅世宏認為，在科技協助下，大陸的社會控制做得很全面，但百密會有一疏，也會有偶然性，「很難簡化的說大陸會有什麼大變化，習近平會不會垮台」。

在未來的兩岸關係方面，羅世宏說，如果習近平必須說服旁人：「他在位則中國會強大」。那台灣會是他為了延續權力可以打的一張牌，從這個意義來看，台灣會有風險。

但在兩岸政策及交流上，他認為中共的政策有延續性，短期內不會有改變。當前大陸對台政策側重「三中一青」，到最近加碼惠台31項，都是一致的，對台會繼續軟硬兼施。

羅世宏說，中國的吸納力很大，面對各種因應政治需要而發出的「惠台」或「限台」措施，台灣本身沒有太強的主導能力，「只能小心」，並藉機盤點有哪些措施或產業是操之在己的、或是應該自我完善的。

他也強調，面對身旁的大國，台灣完全沒必要自卑，「台灣的社會狀態是很多社會羨慕的，值得珍惜」。

習近平透過修憲延任，羅世宏認為「這是沒辦法預設結局的博奕」，習近平要跟黨內、民間社會博奕，甚至還要考慮國際層面，沒有人知道結果誰會贏，但或許是為了避免夜長夢多，他選擇現在做這件事，「有武器都拿出來用，不管敵人出現了沒有」。（編輯：林克倫）1070311