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中央社

衛冕安麗盃冠軍 陳思明：壓根兒沒想過

中央社2018/03/11 22:59
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北11日電）中國大陸女將陳思明今天11比4擊敗台灣選手陳禾耘，衛冕安麗盃冠軍，成為2001年、2002年費雪後，首位有此成就的選手，對此她說，連兩年進決賽已不容易，壓根兒沒想過再奪冠。

2018安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽8日起在台北體育館進行，陳思明今天打出5比0開局，迅速拉開領先差距，最終以11比4擊敗陳禾耘奪冠，抱走3萬4000美元冠軍獎金。

陳思明在安麗盃2連霸，成為繼賽史5屆冠軍費雪（Allison Fisher）在2001年、2002年的連霸後，再度能成功衛冕的選手。

陳思明表示，今天冠軍戰能打得很順利，主要的關鍵就是對手給的機會，自己都能夠把握住，尤其今年冠軍戰在心態上比去年好，所以能夠放鬆應戰。

這次陳思明從小組賽驚險出線晉級24強，最終一路拿下冠軍，對這段峰迴路轉的奪冠歷程，陳思明說：「真的是大難不死，必有後福」，但也強調，她是在賽前做了技術上的些微調整，因為還在適應，所以小組賽才會打得驚險。

陳思明是2017年橫掃安麗盃、世界9球中國上海公開賽、海南WPA世界女子花式9號球錦標賽冠軍，和波蘭世界運動會、土庫曼亞洲室內暨武藝運動會金牌的撞球好手。（編輯：黃于）1070311

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