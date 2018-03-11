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佛光山德里沙彌中文演說競賽 活潑逗趣

中央社2018/03/11 23:17
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里11日電）佛光山新德里文教中心今天舉行沙彌中文演講決賽，從學習只有半年的觀摩組到撰寫演講稿的高年級組，活潑演繹故事，過程中也提升中文能力。

經過初賽後，26位進入決賽的觀摩組和低、中和高年級組沙彌，都使出渾身解數爭取名次。

10歲以下，學習中文僅半年的觀摩組，和1到2年的低年級組小沙彌演講極富創意，有的使用繪畫與布偶道具，有的自導自演，以可愛逗趣、活潑生動的方式說故事，贏得評審一致稱讚。

只有半年學習經驗的觀摩組小沙彌釋乘恭，不看稿就能說故事，台風穩健，口語清晰，贏得觀摩組冠軍。同樣只學半年的釋乘恩台風穩健，以布偶表達，得到第2名。

低年級組由釋乘宣與釋乘海拿下1、2名。

學中文3到6年的中、高年級組競爭激烈。中年級組的釋乘德和高年級的釋乘銘，穩健台風、敘事清晰與內容扎實，贏得冠軍。

佛光山德里文教中心主任釋慧顯法師指出，為準備比賽，一個月前低年級沙彌開始選故事誦讀，中年級沙彌看書再寫心得，高年級不但看資料，還自己寫演講稿。

他認為，比賽的重點並非名次。從找資料，從閱讀中形成自己的心得與看法，然後用中文表達出來，與別人分享心得，整個過程就是一種學習。

擔任評審的尼赫魯大學華語教師王潔予，驚訝小沙彌短期學習就有好程度，建議沙彌們在演講中加入生活體驗和想法，更能說服聽眾。（編輯：廖漢原）1070311

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