影／台灣燈會屏東接棒　潘孟安相約明年大鵬灣見

潘孟安表示，明年適逢台灣燈會30周年，是一個重要的里程碑，在台灣西半部縣市中，屏東是唯一沒有辦過台灣燈會的縣市，對屏東來說，接辦30周年台灣燈會不只是挑戰，更是榮耀。這不只是屏東的燈會，更是一場讓世界看見台灣的重要盛典，「台灣、屏東，我們準備好了」！

為期24天的2018台灣燈會精彩活動，在今(11)日晚間畫下圓滿句點。屏東縣長潘孟安今晚率縣府團隊至台灣燈會，在交通部觀光局長周永暉見證下，從今年主辦單位嘉義縣長張花冠手中接過台灣燈會燈籠，象徵接棒舉辦明年燈會。

潘孟安指出，今年台灣燈會在交通部觀光局及嘉義縣政府合作無間的辦理之下，精彩有目共睹，並締造多項傲人成績，他向所有工作人員致意，感謝他們辛苦付出，犧牲過年與家人團圓的假日，成就這一場台灣盛事；同時也向歷年來台灣燈會幕後許多無名英雄致敬，有前人的汗水與奉獻，才能讓燈會在國際上璀璨耀眼，讓台灣文化受到國際的矚目。

潘孟安認為，舉辦燈會或燈光藝術節在國際間已蔚為觀光盛事，台灣燈會自開辦以來，特有的燈會文化一直深受國內外遊客喜愛，尤其巡迴各縣市舉辦後，結合各地特色打造燈會，帶動觀光熱潮，一年比一年精彩，也成為國際級的聲光動感饗宴。



▲「山海昇屏」表演團隊為屏東大學體育系學生與可可堂舞團。（圖／屏東縣政府提供,2018.03.11）

明年台灣燈會主燈區將設於屏東東港大鵬灣，這裡是全台最大的單口潟湖，還有全台唯一可開合的跨海大橋，景觀壯闊，我們將配合現場的地形地貌，引進多元文化，融合傳統、科技、海洋、農業、熱帶等元素，將這片寧靜的灣域規劃成「具有屏東特色的台灣新文化」藝術園區。

「屏東，就是台灣的縮影」，潘縣長強調，屏東有超過3000公尺的北大武山、面臨台灣海峽、太平洋、巴士海峽的遼闊海岸，物產豐饒、族群融合，最重要還有熱情的鄉親，如同台灣擁有令人驚豔的山海風光及豐富溫暖的人文，因此明年燈會展現的不只是屏東，更是台灣堅韌美麗的力量及這塊土地上人民的偉大。