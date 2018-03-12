如何一鍵下載IG照片和影片　『Saveig』替你搞定

可以批次下載IG相片太方便，以後就不用再一張一張慢慢儲存囉！

關於Instagram上的照片和影片要怎麼下載一直以來都是大家很好奇的問題，之前有幫大家介紹過「DownloadGram」這個網站，可以讓你把在IG上看到喜歡的照片按下右鍵就能儲存，不過今天要推薦給讀者的「Saveig」功能更進階！不僅連影片也能存，還可以批次或是直接一鍵下載在IG上的所有檔案喔！使用方式也非常簡單容易，一起來看看！

▼實際拿電獺少女的Instagram來做示範！這邊要提醒大家，在「Saveig」上的照片和影片都是一張一張顯示的。（意思就是即使原先的一則貼文中有多張照片在這邊也會自動幫你展開來）這樣一來使用者就可以更加一目了然的知道自己想要選的檔案有哪些，接著在右上角可以自己手動選取中意的檔案（左上角即會出現藍色勾勾）或者是直接阿莎力的給它按下全部下載，照片和影片們就會儲存在電腦中了。