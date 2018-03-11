換柱學不乖　桃園初選又搞防磚民調？

國民黨桃園市長人選至今遲遲沒有下文，原本國民黨中央希望由政治組立委吳志揚出面挑戰桃園市長鄭文燦，但卻遭吳志揚拒絕，甚至引起吳志揚稱讚鄭文燦「無人能望其項背」的風波。

在吳志揚確定沒有登記參加初選後，國民黨桃園市長初選現在三強鼎立，由立委陳學聖、前立委楊麗環與市議員魯明哲三人競逐，但楊麗環卻爆料地方黨部辦理選務工作的過程中，明顯偏袒特定的參選人，只要特定的候選人不滿意，就能為其修改時程，甚至出現錄音帶造假的事件。

桃園市長初選紛擾不斷，在即將展開民調的時刻，甚至有傳出防磚民調的出現，似乎又是2016年換柱場景再現，目前正在幫楊麗環網路選傳操盤的前國民黨周柏吟表示，確實有防磚民調的訊息傳出，但沒有正式公布都無法獲得確認，只是一再有這種傳聞，對國民黨的選戰團結都是傷害。