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政治

名家論壇》陳敏鳳／雙北危機民進黨仍無解藥？

文／陳敏鳳2018/03/12 08:00
▲傳出總統蔡英文與台北市長柯文哲在今年1月曾經私下會面，並談及敏感的選舉議題，柯文哲6日受訪時顧左右而言他，不願正面回應。（資料照／台北市政府提供）
▲傳出總統蔡英文與台北市長柯文哲在今年1月曾經私下會面，並談及敏感的選舉議題，柯文哲6日受訪時顧左右而言他，不願正面回應。（資料照／台北市政府提供）

民進黨在上周完成了高雄市和台南市的初選，儘管黨內仍需要整合，至少情勢明朗，選戰腳步可以大力邁開，可是雙北卻仍陷入困境之中，台北市繼續禮讓給柯文哲的傳聞不斷，相信不是空穴來風，而新北市看來「王爺」蘇貞昌也還沒有意願，其實民進黨在雙北都陷入「勝選」及「價值」的掙扎之中。

台北市長方面，雖然民進黨基層反彈非常大，獨派團體也公開批柯，並對過去曾經挺柯道歉，加上北農事件，綠白之間的閒隙似乎越來越大，但蔡英文和柯文哲私下會面「談好了」的新聞也不斷見報。綠營和柯文哲的合作還是霧裡看花。

柯蔡會面被爆料出來，民進黨相關人等都出面否認，柯文哲則不置可否，這代表也許柯蔡具體見面的內容和時間，或許跟已經爆光的內容有些落差，但可能真的八九不離十，事實上，黨內對於柯文哲的砲火若非北農事件，在過完年後已經逐漸轉弱，除了針對陳菊的談話，及北農事件外，綠柯的砲火已不像過年前那麼激烈。

這種的「和平」，不會無端出現，顯見民進黨高層人士除了與柯有所互相約束外，黨中央也插手約束黨內對柯的砲火，顯示民進黨中央的基本主張仍然站在綠柯合作的前提下，進行選戰布局，未來除非有大的變數，否則綠柯合作已成定局。

綠柯合作之所以牢不可破，在於民進黨中央實質上「看壞」2018年民進黨的選情，執政的成績和選將的缺乏，讓民進黨不得不保守以對，維持綠柯合作的前提不在勝選，而在防止敗選，尤其是雙北敗選，都落入國民黨手中，會讓民進黨臉上無光。

綠柯合作的布局接近拍板，也與新北市有非常大的連動關係，新北市傳出將以民調的高低來決定是否讓黨籍立委吳秉叡參選，吳和另一位有意參選的立委羅致政都否認，但從吳秉叡最近加大力度，並且透露要請蘇貞昌要「登壇拜將」的用語，顯然蘇貞昌目前拒絕了黨中央的邀請，於是又有人在放現任行政院長賴清德的可能性。

其實，民進黨在雙北都陷於贏與價值的選擇，在台北市，對於柯文哲忍氣吞聲就是怕民進黨輸，而且輸的很難看，在新北市也一樣，表面上還有可用之將蘇貞昌，但如果細究，請出蘇貞昌也是為了要贏，並且蘇貞昌自己再回鍋新北有企圖心，這樣出來參選的新北市長，在立足點和說服力都很欠缺，對新北市民和蘇貞昌本人的生涯規畫都很難說服。

一個當過台北縣長的人，儘管政績優良，但是為了黨的贏才出馬，選民會怎麼看？如果要請蘇，應該像周錫瑋一樣的鋪排，讓選民認為蘇貞昌是看不下去新北市政的發展，才要重新出發，結果是為了民進黨在雙北不要雙輸，才請蘇貞昌，這種前提下，說實在是在折損蘇貞昌，也無法取得新北市民的認同。

說實在的，雙北如果是柯文哲和蘇貞昌，不管選舉結果是贏是輸，對民進黨都是輸，這種沒有志氣的起手式，不儘雙北仍是他人天下，連帶台灣各選區的氣勢也一樣無法振衰起敝，屆時民進黨輸的會只有雙北嗎？真的很難說。

●作者：陳敏鳳／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇柯文哲蘇貞昌民進黨周錫瑋
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