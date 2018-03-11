HBL／松山勇奪第六冠　完成二連霸

「綠色神盾」松山高中昨（11）日晚間以70:60擊敗今年的奪冠熱門能仁家商，達成二連霸並收獲隊史第6冠。贏球功臣林勵攻下全場最高22分5籃板5抄截。繼去年高國豪畢業後，今年的松山高中並不像以往被看好，一路跌跌撞撞卻順利的挺進 HBL 冠軍賽，並成功擊敗能仁捧起金盃，榮獲冠軍賽MVP的高二主控林勵說，「不像學長(高國豪)那麼強，但我們打出團隊籃球。」