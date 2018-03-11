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HBL／松山勇奪第六冠　完成二連霸

圖輯／記者陳明安2018/03/12 00:11

  • ▲HBL男子組冠軍賽最終由松山高中獲得勝利，完成二連霸並獲得隊史第六座冠軍。（圖／記者陳明安攝，2018.03.11）

  • ▲HBL男子組冠軍賽最終由松山高中獲得勝利，完成二連霸並獲得隊史第六座冠軍。（圖／記者陳明安攝，2018.03.11）

  • ▲HBL男子組冠軍賽最終由松山高中獲得勝利，完成二連霸並獲得隊史第六座冠軍。（圖／記者陳明安攝，2018.03.11）

  • ▲HBL冠軍賽男、女MVP，松山高中林勵（左）、普門中學羅培儀（右）。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL男子組冠軍松山高中及女子組冠軍普門高中。（圖／記者陳明安攝，2018.03.11）

  • ▲HBL冠軍賽松山高中林勵。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL冠軍賽松山高中林正。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲ HBL冠軍賽松山高中林正。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲松山高中林正。（圖／記者陳明安攝，2018.03.11）

  • ▲ HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商，松山高中林勵。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商，松山高中林勵。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲松山高中總教練黃萬隆。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲ HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 能仁家商丁冠皓。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲ HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 能仁家商高承恩。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 能仁家商陳范柏彥。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 能仁家商陳范柏彥。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中林正。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 能仁家商丁冠皓。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 能仁家商高承恩。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 男子組冠軍賽能仁家商教練林正明。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中林勵。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中馬建豪。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中章富溢。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中馬建豪。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中林勵。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中林勵。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中莊家誠。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中章富溢。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中莊家誠。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中林正。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 能仁家商高承恩。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 能仁家商林彥廷。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 能仁家商馬建豪。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL男子組冠軍賽最終由松山高中獲得勝利，完成二連霸並獲得隊史第六座冠軍。（圖／記者陳明安攝，2018.03.11）

「綠色神盾」松山高中昨（11）日晚間以70:60擊敗今年的奪冠熱門能仁家商，達成二連霸並收獲隊史第6冠。贏球功臣林勵攻下全場最高22分5籃板5抄截。繼去年高國豪畢業後，今年的松山高中並不像以往被看好，一路跌跌撞撞卻順利的挺進 HBL 冠軍賽，並成功擊敗能仁捧起金盃，榮獲冠軍賽MVP的高二主控林勵說，「不像學長(高國豪)那麼強，但我們打出團隊籃球。」

關鍵字松山高中能仁家商hbl
普門完成二連霸　賽後相擁而泣

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