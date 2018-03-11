HBL／松山勇奪第六冠　完成二連霸

▲HBL男子組冠軍賽最終由松山高中獲得勝利，完成二連霸並獲得隊史第六座冠軍。（圖／記者陳明安攝，2018.03.11）
▲HBL男子組冠軍賽最終由松山高中獲得勝利，完成二連霸並獲得隊史第六座冠軍。（圖／記者陳明安攝，2018.03.11）
▲HBL男子組冠軍賽最終由松山高中獲得勝利，完成二連霸並獲得隊史第六座冠軍。（圖／記者陳明安攝，2018.03.11）
▲HBL冠軍賽男、女MVP，松山高中林勵（左）、普門中學羅培儀（右）。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL男子組冠軍松山高中及女子組冠軍普門高中。（圖／記者陳明安攝，2018.03.11）
▲HBL冠軍賽松山高中林勵。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL冠軍賽松山高中林正。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲ HBL冠軍賽松山高中林正。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲松山高中林正。（圖／記者陳明安攝，2018.03.11）
▲ HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商，松山高中林勵。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商，松山高中林勵。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲松山高中總教練黃萬隆。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲ HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 能仁家商丁冠皓。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲ HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 能仁家商高承恩。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 能仁家商陳范柏彥。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 能仁家商陳范柏彥。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中林正。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 能仁家商丁冠皓。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 能仁家商高承恩。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 男子組冠軍賽能仁家商教練林正明。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中林勵。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中馬建豪。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中章富溢。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中馬建豪。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中林勵。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中林勵。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中莊家誠。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中章富溢。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中莊家誠。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中林正。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 能仁家商高承恩。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 能仁家商林彥廷。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 能仁家商馬建豪。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL男子組冠軍賽最終由松山高中獲得勝利，完成二連霸並獲得隊史第六座冠軍。（圖／記者陳明安攝，2018.03.11）