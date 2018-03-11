HBL／普門完成二連霸　賽後相擁而泣

普門中學昨（11）日對決南山高中，靠著當家控衛羅培儀超表現發揮，最終普門以79:58大勝，達成二連霸。

廖哲億：「今年身材跟人家比矮小，不被看好，從夏天一場比賽會輸到20幾分，參加各個盃賽只有姥姥盃打到4強，我也很能體會矮個在打球的感覺，真的很難想像可以奪冠。」昨天比賽剩下1分半左右，羅培儀、陳孟欣和梁瑜玲被換下，3人隨即在場邊簇擁而泣。陳孟欣賽後落淚直說，「我們做到了。」