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HBL／普門完成二連霸　賽後相擁而泣

圖輯／記者陳明安2018/03/12 00:10

  • ▲普門女籃完成二連霸。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲普門女籃完成二連霸，羅培儀與姊姊興奮相擁。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲賽後羅培儀、梁瑜玲和總教練廖哲億相擁。（圖／陳明安攝 , 2018.03.11）

  • ▲普門女籃完成二連霸，球員興奮相擁。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲普門女籃完成二連霸，球員興奮相擁。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲普門女籃完成二連霸，球員興奮相擁。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲普門女籃完成二連霸。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲普門女籃完成二連霸，球員興奮相擁。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，南山高中粘詩婕。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲ HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，南山高中吳明臻。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，南山高中粘詩婕。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，南山高中陳雅彤。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，南山高中陳雅彤。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，南山高中陳雅彤。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，普門中學黃靖雯。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，普門中學陳孟欣。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，普門中學陳芷英。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，普門中學陳孟欣。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲普門中學教練廖哲億。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，普門中學羅培儀。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，普門中學陳芷英。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲南山高中教練李陸臻。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，普門中學陳孟欣。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，南山高中陳昱潔。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，普門中學梁瑜玲。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

  • ▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，普門中學梁瑜玲。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

普門中學昨（11）日對決南山高中，靠著當家控衛羅培儀超表現發揮，最終普門以79:58大勝，達成二連霸。

廖哲億：「今年身材跟人家比矮小，不被看好，從夏天一場比賽會輸到20幾分，參加各個盃賽只有姥姥盃打到4強，我也很能體會矮個在打球的感覺，真的很難想像可以奪冠。」昨天比賽剩下1分半左右，羅培儀、陳孟欣和梁瑜玲被換下，3人隨即在場邊簇擁而泣。陳孟欣賽後落淚直說，「我們做到了。」

關鍵字南山高中普門中學hbl
後高國豪時代　松山靠團隊二連霸松山勇奪第六冠　完成二連霸

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