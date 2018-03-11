HBL／普門完成二連霸　賽後相擁而泣

廖哲億：「今年身材跟人家比矮小，不被看好，從夏天一場比賽會輸到20幾分，參加各個盃賽只有姥姥盃打到4強，我也很能體會矮個在打球的感覺，真的很難想像可以奪冠。」昨天比賽剩下1分半左右，羅培儀、陳孟欣和梁瑜玲被換下，3人隨即在場邊簇擁而泣。陳孟欣賽後落淚直說，「我們做到了。」
▲普門女籃完成二連霸。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲普門女籃完成二連霸，羅培儀與姊姊興奮相擁。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲賽後羅培儀、梁瑜玲和總教練廖哲億相擁。（圖／陳明安攝 , 2018.03.11）
▲普門女籃完成二連霸，球員興奮相擁。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲普門女籃完成二連霸，球員興奮相擁。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲普門女籃完成二連霸，球員興奮相擁。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲普門女籃完成二連霸。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲普門女籃完成二連霸，球員興奮相擁。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，南山高中粘詩婕。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲ HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，南山高中吳明臻。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，南山高中粘詩婕。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，南山高中陳雅彤。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，南山高中陳雅彤。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，南山高中陳雅彤。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，普門中學黃靖雯。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，普門中學陳孟欣。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，普門中學陳芷英。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，普門中學陳孟欣。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲普門中學教練廖哲億。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，普門中學羅培儀。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，普門中學陳芷英。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲南山高中教練李陸臻。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，普門中學陳孟欣。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，南山高中陳昱潔。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，普門中學梁瑜玲。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲HBL 女子組冠軍賽 南山高中 vs. 普門中學，普門中學梁瑜玲。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
廖哲億：「今年身材跟人家比矮小，不被看好，從夏天一場比賽會輸到20幾分，參加各個盃賽只有姥姥盃打到4強，我也很能體會矮個在打球的感覺，真的很難想像可以奪冠。」昨天比賽剩下1分半左右，羅培儀、陳孟欣和梁瑜玲被換下，3人隨即在場邊簇擁而泣。陳孟欣賽後落淚直說，「我們做到了。」