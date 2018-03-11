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HBL／史上首對MVP姊妹花　羅培儀：終於跟姊姊一樣

記者鍾東穎／台北報導2018/03/12 00:49
▲普門女籃完成二連霸，羅培儀與姊姊興奮相擁。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲普門女籃完成二連霸，羅培儀與姊姊興奮相擁。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

「終於和姐姐一樣了」羅培儀說，繼上屆姐姐羅培甄拿下MVP後，「羅氏姐妹」成為史上第一隊MVP姊妹花，兩人先後也幫助普門中學達成HBL二連霸，笑納隊史第3冠。


▲HBL冠軍賽男、女MVP，松山高中林勵（左）、普門中學羅培儀（右）。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

去年姐姐羅培儀在冠軍戰攻下30分，今天賽前她揹著妹妹創意登場，並為她設下32分的目標，結果羅培儀今天狂飆8記三分球，轟下本季新高37分，全場命中率高達6成66，比姊姊更神勇。

羅培儀透露一開賽並不覺得今天能夠有如此神鬼表現，「上半場有感覺被看緊，覺得應該做不到賽前為自己設定的目標，沒想到幾顆感覺不會進的球都進了，下半場就打開了。」


▲普門射手羅培儀。（圖／陳明安攝 , 2018.03.11）

羅培儀說，「去日本移訓回來還在調整，心態、狀態還不是最好，告訴自己最後一年了，不要留下遺憾。」並直呼，「努力沒有白費。」

2周後姊姊羅培甄所屬的世新大學也將來到小巨蛋進行UBA4強賽，羅培儀表示要幫姐姐設定40分的目標，「謝謝姐姐，小時候拉著我打球、運球。她比賽我會去幫她加油，我去去她就會打得很好了。」


▲普門女籃完成二連霸。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

關鍵字hblmvp羅培儀羅培甄普門中學
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