習近平修憲延任 網民諷刺如回到清朝

不過，這項修憲案的表決結果在微博激起負面評論，一位用戶不顧當局的審查留言說：「我們完了。」另一個人則說：「我們回到了清朝。」

法新社報導，來自黑龍江省的女性人大代表朱秀琴（Ju Xiuqin，譯音）呼應中共說法，認為解除任期限制獲得「群眾」一致支持。她說：「這是全民的迫切願望。」

中共宣稱群眾一致主張刪除憲法中這項任期限制，但對修憲案一直秘而不宣，直到2月25日才由國營媒體披露，距離人大開議只剩一周。

來自山東省的代表竇彥禮（Dou Yanli，譯音）說：「習近平主持過許多重要的計畫，例如經濟改革和打貪。大家有共識，我們支持他有更多時間完成工作。」

不過，社運人士擔心，取消任期限制後，習近平會把他的社會主義意識形態願景施加於社會的每個層面，可能導致進一步加強對媒體、民間社會和宗教原已嚴格的控制。

自從這項修憲案宣布後，網路審查人員就封殺「我不同意」和「皇帝」等用詞，甚至是「維尼熊」（Winnie the Pooh）的影像，因為許多人以這個卡通人物比喻習近平。

指控當局在人大會議期間強迫他離開北京的異議人士胡佳批評，這項修憲「不合法」。

他表示：「習近平要求所有的人都遵守憲法，然後利用修憲讓自己居於憲法之上。他將憲法當成約束所有官員和人民的終極法律武器。」（譯者：林治平）1070312