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HBL／高中3年每天被盯　林正奪冠後爆哭：太辛苦了

記者鍾東穎／台北報導2018/03/12 01:31
▲松山高中林正賽後爆哭。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）
▲松山高中林正賽後爆哭。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

漫空中飛舞著綠色彩帶，小巨蛋的這個夜晚屬於「綠色神盾」松山高中，不過當家中鋒「正哥」林正突然憶起辛酸回憶忍不住爆哭，「高中三年從早被盯到晚，沒有人懂，太辛苦了。還不斷有人受傷，但還好我們越挫越勇。」


▲HBL 男子組冠軍賽 松山高中 vs. 能仁家商， 松山高中林正。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

松山高中總教練出了名的嚴師，黃萬隆不假思索的回應，「林正不協調，不會打籃球，白目、偷懶，伸展還是我親自盯他做，筋又硬，又會擺臉色，不盯他盯誰。」

講完以上的缺點，黃萬隆依舊給球員好的評價，「他是一塊璞玉。有好的磨練，才可以確認他是好的球員。」

說講完辛酸史，林正還是想對教練說聲，「謝謝教練」，對於即將畢業，林正有些不捨，「想離開又不想離開」，不過好笑的是，聽到接下來要接著U18國手訓練臉又垮了下來。

松山笑收4季內的第3座金盃，不過卻讓黃萬隆直呼是，「難度最高的一次冠軍」。

黃萬隆說，「高國豪讓我學到，要打造1個冠軍，可以靠1、2個明星球員。但如果打團隊籃球，有機會收獲更多冠軍。」並以NBA球隊馬刺、塞爾提克舉例。松山在後高國豪時代，打出團隊籃球。


▲松山高中奪下106學年度HBL男子冠軍。（圖／陳明安攝 ，2018.03.11）

關鍵字hbl松山高中綠色神盾林正冠軍高國豪
HBL史上首對MVP姊妹花

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