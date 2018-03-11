NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈習取消任期限制　台面臨更大壓力嘉義台灣燈會　11日畫下完美句點跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

德國羽球公開賽 周天成順利衛冕

中央社2018/03/12 01:48
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者龍柏安台北12日電）世界排名第8的台灣羽球一哥周天成，在德國羽球公開賽男單冠軍賽費時1小時又25分鐘，經3局苦戰以2比1擊敗香港好手伍家朗，順利2連霸。

總獎金15萬美元（約新台幣442萬）的「世界巡迴超級300」德國羽球公開賽，堪稱是周天成的幸運福地，包括今年在內，他共3次挺進決賽，2016年他在冠軍戰不敵中國大陸名將林丹屈居亞軍，去年決賽則上演「台灣內戰」，他以直落二拍落小老弟王子維奪冠。

周天成今天首局和對手一路糾纏，鏖戰至19比19平，小天連拿2分先以21比19開胡，次局戰局相仿，同樣是相互拉鋸直至17比17，關鍵時刻對手連拿2分取得超前，小天先追回1分後又連丟2分，以18比21棄守。

決勝局周天成重整旗鼓，開局就拉出8比2大幅領先，中間雖被對手追到只差2分，不過小天再用一波6比2的攻勢鎖定勝局，終場以21比18擊敗對手奪冠。

周天成奪冠後，是賽會自2011、12年林丹後，男單再次有球員完成2連霸，若加上挑戰賽在內，這也是小天生涯第12座單打冠軍，他除可獲得1萬1250美元（約新台幣33.2萬元）的冠軍獎金，還可賺進7000分積分，排名總積分將增加950分，本週最新出爐的世界排名，他可望提升1名，重回世界第7。（編輯：陳亦偉）1070312

爭取選民認同 法極右派領...古巴國會選舉 新領袖不再...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan