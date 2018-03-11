德國羽球公開賽 周天成順利衛冕

（中央社記者龍柏安台北12日電）世界排名第8的台灣羽球一哥周天成，在德國羽球公開賽男單冠軍賽費時1小時又25分鐘，經3局苦戰以2比1擊敗香港好手伍家朗，順利2連霸。

總獎金15萬美元（約新台幣442萬）的「世界巡迴超級300」德國羽球公開賽，堪稱是周天成的幸運福地，包括今年在內，他共3次挺進決賽，2016年他在冠軍戰不敵中國大陸名將林丹屈居亞軍，去年決賽則上演「台灣內戰」，他以直落二拍落小老弟王子維奪冠。

周天成今天首局和對手一路糾纏，鏖戰至19比19平，小天連拿2分先以21比19開胡，次局戰局相仿，同樣是相互拉鋸直至17比17，關鍵時刻對手連拿2分取得超前，小天先追回1分後又連丟2分，以18比21棄守。