川普輔選開砲 揚言對德國車課稅

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普今天在輔選造勢場子，再度於貿易爭端裡單獨挑明歐洲，揚言若歐盟不對美國產品降低壁壘，他就對德國汽車課稅。

法新社報導，川普日前宣布對幾乎所有將鋼、鋁銷往美國的國家課鋼鋁關稅，引爆爭議。他昨夜在賓夕法尼亞州一場輔選造勢對台下激情群眾表示，若歐洲不降低貿易壁壘，「我們就對賓士課稅，就對BMW課稅」。

目前還不清楚川普的威脅是反映美國實際政策，或只是對群眾的激情演出，但他稍早推文已講了類似的東西。

川普推文寫道：「歐盟以及在貿易上對待美國很壞的絕妙國家，在抱怨鋼&鋁關稅。若他們放下對美國產品的恐怖壁壘&關稅，我們也會放下我們的。赤字太大了。他們如果不動，我們就對車輛等課稅。公平得很！」