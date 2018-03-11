NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈習取消任期限制　台面臨更大壓力嘉義台灣燈會　11日畫下完美句點跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

川普輔選開砲 揚言對德國車課稅

中央社2018/03/12 04:02
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普今天在輔選造勢場子，再度於貿易爭端裡單獨挑明歐洲，揚言若歐盟不對美國產品降低壁壘，他就對德國汽車課稅。

法新社報導，川普日前宣布對幾乎所有將鋼、鋁銷往美國的國家課鋼鋁關稅，引爆爭議。他昨夜在賓夕法尼亞州一場輔選造勢對台下激情群眾表示，若歐洲不降低貿易壁壘，「我們就對賓士課稅，就對BMW課稅」。

目前還不清楚川普的威脅是反映美國實際政策，或只是對群眾的激情演出，但他稍早推文已講了類似的東西。

川普推文寫道：「歐盟以及在貿易上對待美國很壞的絕妙國家，在抱怨鋼&鋁關稅。若他們放下對美國產品的恐怖壁壘&關稅，我們也會放下我們的。赤字太大了。他們如果不動，我們就對車輛等課稅。公平得很！」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在匹茲堡近郊為聯邦眾議員補選的共和黨候選人薩柯恩（RickSaccone）站台，他登台為薩柯恩拉票不久後，就把場子變成75分鐘連珠砲式的政策說明、政治攻擊和總統選舉暖身。

川普稱讚有些國家對毒販處死刑或無期徒刑，認為美國也該考慮。他說：「我沒做過民調，不知道這究竟受不受歡迎..但這些人在殺害我們的孩子、我們的家庭，我們不能袖手旁觀。」

川普除揭示連任競選口號為「讓美國繼續偉大」、表明想與脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）在總統大選一決雌雄，還對有「惺忪睡眼」暱稱的國家廣播公司節目主持人陶德（Chuck Todd）爆粗口，稱他為「睡著的王八蛋」，把場子炒得火熱。（譯者：陳亦偉）1070312

古巴國會選舉 新領袖不再...土耳其富商女兒招友開趴 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan