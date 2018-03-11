本週操盤筆記 (0312-0316)：

甚至當前許多華爾街投行更大膽預測，今年 Fed 最高升息幅度可能來到五碼之多，包括德意志銀行 (Deutsche Bank) 首席經濟學家 Peter Hooper、高盛 (Goldman Sachs) 資深美國經濟學家 David Mericle 皆預測 Fed 至多可能升息五碼。

本週美國將公布 2 月通膨率 CPI 指數，目前市場預估美國 CPI 年增率，仍將繼續緩步走升，而多數市場經濟學家也同意，美國通膨率繼續走在上行軌道之上，並繼續成為支撐聯準會 (Fed) 今年度升息三碼的重要基礎。

二. 日本央行 1 月份會議紀要：

本週日本央行 (BOJ) 亦將公布 1 月份會議紀要，市場經濟學家正高度關注日本央行官員 1 月份對於通膨前景的措辭變化。

上週日本央行總裁黑田東彥 (Haruhiko Kuroda) 曾向市場拋出震撼彈，稱目前日本經濟正維持穩健擴張，日本央行可能於 2019 年時，視當時經濟狀況，來與市場討論退出超寬鬆貨幣政策，但目前日央行並未開始討論退出寬鬆，因日本通膨率仍未達到 2% 之通膨目標。

三. 中國實體經濟數據：

統計樣本為大型企業、國企的中國官方製造業採購經理人指數 (PMI)，2 月數據是大幅暴跌至 50.3，創下 19 個月新低，相當接近 50 的景氣分水線，令一些市場經濟學家開始擔憂中國大型企業、國企的營運展望。

而本週中國將公布 1、2 月份社會消費品零售銷售、規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資等數據之年增率變化，目前多數市場經濟學家亦預期，三項數據都將出現小幅滑落，但並不認為中國經濟將出現硬著陸風險。

四. 歐洲央行總裁德拉吉發表談話：

本週歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉 (Mario Draghi)，與歐洲央行執委暨首席經濟學家普雷特 (Peter Praet) 都將發表談話，市場繼續高度關注，ECB 是否將修整貨幣政策的前瞻指引，因為這將暗示 ECB 官員是否轉向鷹派。

上週 ECB 甫結束 3 月份利率會議，ECB 即在會後聲明中，刪除掉長期以來 ECB 固定闡述的「會在必要時擴大寬鬆」之字句，市場立時解讀，這可能意味著 ECB 內部正在重新校正貨幣政策框架，歐元與德債殖利率一度大漲。

但 ECB 總裁德拉吉則在隨後的記者會上安撫市場，表示目前歐元區的通膨仍屬低迷，ECB 仍需維持物價穩定，歐元隨後回落下跌。