那斯達克指數創新高 台股類股輪動加速

（中央社記者吳家豪台北12日電）美股那斯達克指數上週五收盤創新高，法人表示，在美股創高激勵下，台股指數重回各期均線，類股輪動加速，短線仍維持區間整理走勢，可靈活短打線型強題材股。

美國公布強勁就業報告，加上美國和北韓將舉行高峰會等利多激勵，美股上週五大漲；以科技股為主的那斯達克指數上漲132.866點，或1.79%，收在7560.813點，改寫歷史新高。

台股上週五漲41.58點，收在10864.82點，成交值新台幣1228.89億元。外資及陸資賣超19.8億元，投信買超3.02億元，自營商買超13.38億元；三大法人合計賣超3.4億元。