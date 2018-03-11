數位外交 唐鳳赴教廷談台灣民主

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡11日專電）政務委員唐鳳10日應邀出席教廷主辦的一場人工智慧研討會，介紹數位科技對台灣民主的幫助。她演講時手持的iPad，背面還貼上大大的中華民國與梵蒂岡國旗，相當搶眼。

正值中梵傳出即將簽訂主教任命協議的敏感時刻，被問到此行是否也有鞏固邦誼使命，唐鳳笑稱，會議主題本就是她的專業領域，她主要是來貢獻所學，並跟國際專家交換意見。駐教廷大使李世明則在一旁說：「各種互動都有助提升雙邊關係，這就是很好的外交了。」

去年底唐鳳以視訊奇招在聯合國會議發聲，這次參加教廷會議的因緣也很特殊，是一位科技背景的義大利國會議員推薦。唐鳳說，其實這位議員是她的「網友」，雙方先前只有通email和skype聊過。