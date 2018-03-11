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盤前財經大事搶先讀2018年3月12日

鉅亨網2018/03/12 07:59
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今日操盤前瞻

櫃買中心新增「電子商務業」掛牌類別
日本 2 月工具機訂單、PPI

法說會：永豐金、中磊
減資後新股掛牌：遠昇

相信北韓期盼和平 川普：與金正恩會面可望獲得重大成功

美國總統川普將與北韓領導人金正恩會面，川普認為，北韓「期盼和平」，這次會面可望獲得「重大成功」。路透社週日 (11 日) 報導，川普赴賓州助選時表示，他相信北韓「期盼和平」，「我認為，是時候了。」閱讀全文...

 

〈名師解盤〉川金會前政治偏安 指數收斂三角看季底作帳股表現

台股上周儘管外部有川普貿易戰正式簽署啟動，不過美股已免疫，外資賣壓也減輕，內資仍續站買方，股市先跌後漲，單周反倒上漲 166 點，K 線也收紅。展望本周，基本上貿易戰仍是焦點，由於指數正在進行收斂三角形的走勢，預料短線將偏震盪，漲價及原物料概念族群將是季底作帳指標。閱讀全文...

 

全螢幕手機成風潮 面板廠火力全開搶商機

智慧型手機面板進入新一波規格戰，全螢幕、異型設計成為焦點，TrendForce 光電研究 (WitsView) 預估，今年全螢幕手機市場滲透率上看 44.6%，2021 年將突破 90%；面板廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、彩晶 (6116-TW)、華映 (2475-TW) 也都表示，新開單的案子幾乎全是全螢幕，各面板廠鎖定這股熱潮大搶商機。閱讀全文...

 

那斯達克創新高 專家：10% 至 20% 的修正隨時可能發生

美股牛市上週五 (9 日) 滿 9 年，受惠於貿易戰、朝鮮半島緊張情勢降溫，以及美國就業數據緩解通膨與加速升息疑慮，當天美股收高，那斯達克指數創歷史新高；不過，投資專家認為，10%，甚至 20% 的修正，隨時可能發生。閱讀全文...

 

〈鉅亨主筆室〉唯恐不見長空？Adam Smith 的叛徒！！

2009 年 3 月為挽救次級房貸危機，美國央行 Fed 自認為，QE 是最適當的財經政策、利人利己；端出貨幣寬鬆政策。結果穩定了全球金融市場，將美國經濟由突然大衰退中救起；但也造成全球各國匯率長期波動。2015 年 Fed 決定 QE 退場，反手升高聯邦資金利率、2017 年底賣出公債收縮資金；再度讓各國匯率大幅波動。閱讀全文...


 

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神秘「X疾病」隨時大爆發 ...主席任期不受限 習思想入憲...

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