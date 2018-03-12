暗諷習近平 普丁：我不會為掌權而修憲

中國人大昨 (11) 日修憲刪除國家主席任期限制，意味著國家主席習近平的任期將延至 2023 年以後。俄羅斯即將舉行總統大選，現任總統普丁 (Vladimir Putin) 可望連任。他周六 (10 日) 表示，他無意為了 2024 年任期屆滿後繼續留任而修改憲法。

普丁接受美國國家廣播公司 (NBC) 專問時被問到「是否會效法中國國家主席習近平修改憲法延任」，他堅稱「沒有這個意圖」。

根據克里姆林宮公佈的專訪文稿，普丁說，「我從未修改憲法，我從來沒有為了自己去修改憲法，現在也沒這樣的計畫」。