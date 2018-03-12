台股盤前—類股輪動持續 指數震盪盤堅可能性高

台股上周五 (9 日) 在鴻海勁揚帶動下，加上新入列蘋果供應鏈的新蘋概股也強勢走揚，指數開高震盪，終場上漲 41.58 點，以 10864.82 點作收，周線翻紅，並一舉收復半年線、季線與月線。法人指出，上周五美股大漲，可望帶動台股今 (12) 日開高，盤面類股輪動表現預期將持續，可留意 2 月營收雙成長個股。

回顧上周五三大法人表現，外資與陸資賣超 19.8 億元，外資自營商買超 0.57 億元，投信買超 3.02 億元，自營商自行買超 2.45 億元，自營商避險買超 10.92 億元，合計三大法人賣超 3.4 億元，其中，外資已連續 3 天賣超鴻海。