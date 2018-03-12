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台股盤前—類股輪動持續 指數震盪盤堅可能性高

鉅亨網2018/03/12 08:26
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台股上周五 (9 日) 在鴻海勁揚帶動下，加上新入列蘋果供應鏈的新蘋概股也強勢走揚，指數開高震盪，終場上漲 41.58 點，以 10864.82 點作收，周線翻紅，並一舉收復半年線、季線與月線。法人指出，上周五美股大漲，可望帶動台股今 (12) 日開高，盤面類股輪動表現預期將持續，可留意 2 月營收雙成長個股。

回顧上周五三大法人表現，外資與陸資賣超 19.8 億元，外資自營商買超 0.57 億元，投信買超 3.02 億元，自營商自行買超 2.45 億元，自營商避險買超 10.92 億元，合計三大法人賣超 3.4 億元，其中，外資已連續 3 天賣超鴻海。

從市場消息面來看，外傳英特爾 (Intel) 考慮併購博通 (Broadcom)，還可能一併拿下高通，法人認為，若消息一旦成真，恐不利台灣半導體供應鏈，台積電可能面臨巨大威脅。

另一方面，中國官方傳出將對比特幣等虛擬貨幣祭出更嚴厲的管理手段，要求今年底前關閉所有礦場，並斷絕所有挖礦業務，將牽動相關科技廠商業績，先前受惠於此的台積電等晶圓代工廠，晶豪科與旺宏等記憶體晶片廠，及微星、撼訊等板卡廠可能因此受影響。

上市櫃公司 2 月營收將於今日陸續公布完成，電子三雄中的台積電與鴻海已於上周五公布營收，台積電 2 月營收創近 10 個月新低，但 3 月營收將顯著成長，可望衝破千億元大關；鴻海 2 月營收跌破 3000 億元大關、僅 2778.15 億元，為 41 個月新低，但前 2 月營收則寫下同期新高。

除電子權值股外，受惠農曆年節消費買氣旺，超商業績受到加持，超商雙雄統一超 、全家 2 月合併營收雖較上月衰退，但年增幅分別達 19%、16.01%，累計前 2 月合併營收也均較去年同期成長約 1 成，業績相當亮麗。

法人認為，美股上周五大漲，道瓊指數大漲 440 點、納斯達克指數改寫新猷，可望帶動台股今日早盤開高，近期盤勢可留意 2 月營收表現亮眼的個股，尤以營收雙成長的個股可望成為盤面焦點，但在美國升息可能影響熱錢動向下，大型權值股表現可能受壓抑，中小型股較有發揮空間。

法人指出，目前指數已站回均線之上，仍處量縮整理格局，盤面類股輪動表現的情況將持續，指數震盪盤堅可能性高，預期將在 10750 點至 11000 點區間震盪。
 

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