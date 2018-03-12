台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月12日

大陸官方傳將對比特幣等虛擬貨幣出重拳，要求今年底前關閉大陸境內所有礦場、斷絕所有挖礦業務，甚至可能提前在兩會後祭出趨嚴的管理手段，為虛擬貨幣後市埋下變數。

鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）快速通過大陸 A 股上市審查掀起話題，外資瑞信證券 PC 下游硬體王牌分析師武廣明指出，鴻海還將有小金雞上市計畫，點名鴻佰科技、天鈺科技及康聯生醫等三家公司，接下來可望陸續在台灣集中市場掛牌。

總投資金額達 600 億元的台北車站特定專用區 C1D1 土地開發案「台北雙子星」的世紀招標案，台北市政府即將在三月底 6 度公告招標，各方角力陸續浮上檯面。美國重量級私募基金 Bainbridge Investment 宣布將揮軍來台，結盟多家美國大咖，計畫攜手美國寶洋集團（Treasure Ocean Group）合組台灣「Taipei Global Parners Group」，參與競標。