NOW球星／SBL最佳洋將　台銀賈西亞舍我其誰

SBL這一季最佳洋將是誰？是去年達欣最佳外援「印度姚明」布拉？還是今年被找來當成是對抗布拉的超級中鋒拉莫斯？或許答案會跌破眾人眼鏡，但實際上，台銀隊賈西亞（Charles Garcia）可能才是全聯盟打球最令人感動的洋將。

為什麼這樣說？從熱身賽開始，賈西亞的數據與表現都沒有太大改變，他是台銀隊的進攻發動機，當全隊陷入得分乾旱期時，賈西亞總會挺身而出製造犯規或以他拿手的中距離取分。

身為一個前鋒、或是中鋒，賈西亞的身材並不高大，他身高208公分，104公斤，跟布拉、拉莫斯、奈維爾等洋將比都明顯比較小號，但他打起球來拚勁十足，賽季第2場，他就拿下20-20的好成績，況且是在布拉面前拿下26分、26籃板。