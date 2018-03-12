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NOW球星／SBL最佳洋將　台銀賈西亞舍我其誰

文／吳政紘2018/03/12 08:49
▲賈西亞。（圖／吳政紘攝）
▲賈西亞。（圖／吳政紘攝）

SBL這一季最佳洋將是誰？是去年達欣最佳外援「印度姚明」布拉？還是今年被找來當成是對抗布拉的超級中鋒拉莫斯？或許答案會跌破眾人眼鏡，但實際上，台銀隊賈西亞（Charles Garcia）可能才是全聯盟打球最令人感動的洋將。

為什麼這樣說？從熱身賽開始，賈西亞的數據與表現都沒有太大改變，他是台銀隊的進攻發動機，當全隊陷入得分乾旱期時，賈西亞總會挺身而出製造犯規或以他拿手的中距離取分。

身為一個前鋒、或是中鋒，賈西亞的身材並不高大，他身高208公分，104公斤，跟布拉、拉莫斯、奈維爾等洋將比都明顯比較小號，但他打起球來拚勁十足，賽季第2場，他就拿下20-20的好成績，況且是在布拉面前拿下26分、26籃板。

賈西亞當下也不相信自己有拿下這麼好的成績，因為他只奮力在場上貢獻，即便也曾傳出他因為情緒問題曾跟媒體有點衝突，也或是他過去曾在韓國有不良評價，但身為一位球員，賈西亞對於勝利的渴望與積極度，並不輸其他洋將。

賈西亞過去曾在美國NBA發展聯盟打球，他平均可拿13.7分、5.2籃板，但他曾入選過發展聯盟明星賽，看他打球，無論是灌籃還是「歐洲步」，都有他獨特的打球風格。

很明顯地，賈西亞被譽為「台銀史上最強洋將」不是沒有原因，他不管是進攻腳步、判斷，還是分球，都有一定水準，加上每場平均才2.2次失誤，跟其他洋將相比較低，也是他有機會獲得年度最佳洋將提名的機會。

若台銀今年可以打進季後賽，賈西亞絕對是功不可沒。

 

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