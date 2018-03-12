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中央社

北車C1/D1開發案 14日再辦招商說明

中央社2018/03/12 08:48
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北12日電）台北車站雙子星C1/D1開發計畫加緊籌備中，本週再度舉行招商說明。招商總規劃仲量聯行總經理趙正義表示，這次主要說明增加兩棟樓連接平台在建築內營業面積，讓商業運用更完整。

台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案14日舉行第二次招商說明。趙正義表示，自從去年12月中舉行第一次說明後，各界反應熱烈，所提疑問甚多，除盡量釋疑之外，還有部分建築設計規畫等項目略有調整，因此須要再對外說明。

趙正義指出，未來C1/D1兩棟大樓將隔著重慶南路相望，但兩棟樓中間約在二樓位置有平台相連，同時另一端還會和台北車站連通，地下也會和既有的地下街相通，在整個西區門戶幾乎可以做到人車分離，且人潮多集中在C1/D1的平台、台北車站到京站廣場一帶的商場位置，每天進出約50萬人次。

他說，這座跨重慶南路，連接兩棟樓的平台經過調整，決定可在建築內部分增設營業面積，讓低樓層的商業運用更完整，但是平台跨重慶南路上空的部分仍為通道，不做營業面積，同時會在平台屋頂部分留為避難平台用。

C1/D1全案土地基地面積合計9556坪，可建樓地板面積15萬3020坪；位於機場捷運A1車站正上方，建築規劃開放由投資人依營運需求接續設計，可引入國際觀光旅館、百貨零售及商務辦公等多元業態，但不做住宅用。(編輯：趙蔚蘭)1070312

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