顏損跑者戰勝疤痕　陽光路跑全完賽展現運動家精神

揮別連日陰雨綿綿，昨（ 11 ）日國道上陽光普照，由陽光基金會、中華民國路跑協會跨界合作舉辦的「 2018 臉部平權運動臺北國道馬拉松」圓滿成功。為挺臉部平權參賽的陽光傷友中，多人跑到臀部、雙腳抽筋，且因燒傷皮膚沒有毛孔無法排汗，需多次進水站淋水降溫，才能繼續完成賽程；甚有口友帶著胃簍管，雖感體力透支但仍堅持快走完賽。賽前口友數次練跑都跑不完 3K ，這次竟全數跑完 10K 抵達終點，令所有人感動不已！同時，許多復健中傷友著恐龍裝、爆炸頭造型組加油團，精神抖擻站上國道為所有跑者加油，鼓勵大眾無論身於何種處境，都要以永不放棄的運動家精神，堅持閃耀 Keep Shining ！

▲伊林名模藝人加油團為陽光參賽傷友打氣（圖／陽光基金會提供)

名模藝人力挺臉部平權 上國道為跑者加油

八仙塵爆發生兩年多來，持續關懷傷友的伊林娛樂號召陳思璇、李懿等名模藝人，組成國道馬拉松史上最閃亮的加油團，至現場為燒傷顏損朋友及所有跑者打氣，伊林藝人李懿說，「兩年前探望傷友時，他們走路搖搖晃晃、重心不穩，如今能大步開跑，他們努力不懈的精神，令人敬佩。」凱渥名模藝人林又立也到場陪伴 10K 跑者一同暖身勉勵跑者堅持到底；藝人大久保麻梨子則號召完賽民眾捐出晶片支持陽光燒傷生、心理重建服務，獲得千人響應支持。擔任 21K 八仙傷友蔡豐燦陪跑員的藝人郭子乾說：「剛出道時，曾被觀眾批評長這樣憑什麼當藝人，但我是要來認真表演給大家看的，所以不理會那些批評。」為了紓緩參賽者緊張氣氛，郭子前在起跑線即興以郭董和柯 P 口吻輪番與民眾打招呼，並勉勵「在家裡的傷友要跑出來，參賽的傷友更要繼續跑下去！」

陽光 21K 首位完賽跑者豐燦 展現復健成果

37 歲原為職業軍人的蔡豐燦燒傷面積 22％ ，傷勢集中腿部，讓身為排長的他一度無法帶兵。為了不增加同袍負擔，他努力復健，並在受傷九個月後，挑戰石門水庫馬拉松。途中長達 5 公里的超陡坡，讓他大腿抽筋一度想棄賽，經天人交戰「反正放棄又沒人知道…如果放棄，以後遇到困難我也會半途而廢吧？」最後他決定一拚，在 7 小時完賽期限前 10 分鐘抵達終點。這次他為臉部平權運動而跑， 21K 以 2 小時 12 分完賽，賽後表示十分欽佩陪跑藝人郭子乾，並勉勵自己「還要再進步！也期盼讓幫助過我們的大眾，看見我們的復健成果，我們不會持續占用社會資源，未來也想回饋社會。」

沛淇首戰 10K 完賽 「拿出態度，夢想一定達成」

24 歲的段沛淇全身 67% 面積燒傷，尤以雙腳傷勢最重，為了和大學同學一起畢業，住院第 71 天，她不用輪椅，靠自己的雙腳走出醫院、返回校園，並繼續讀研究所，以優異成績多次獲陽光基金會獎學金鼓勵。但疤痕易增生肥厚皮膚的體質，讓她吃足苦頭，光是蹲跪姿勢，便復健練習了一年。熱愛跑步的她，重新嘗試跑步時，發現身體功能和以前不同了，「每個步伐都好沉重，我跟自己對話：妳還不能走路時，一直想著奔跑，現在別想偷懶。」此次沛淇首度挑戰 10K 馬拉松，以 1 小時 5 分完賽，她說：「四個月前連 3K 都無法跑完，順利完賽很開心。」鼓勵大家「只要拿出態度，夢想一定能達成！」

陽光基金會自 2014 年起推動臉部平權，傳達每個人的能力與價值，不受外貌影響，也期待各界持續響應。