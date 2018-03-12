港立法會補選 泛民暫獲2席

餘下的九龍西議席，在點票接近尾聲時，泛民的姚松炎以大約2000票落後於建制的鄭泳舜。由於相差太少，要求重新點票獲接納。但至今早7時30分仍未有結果。

經過通宵點算，泛民候選人區諾軒和范國威奪得香港島、新界東議席，功能界別則由建制支持的謝偉銓勝出。

這次補選投票時間由昨天上午7時30分至晚上10時30分。選舉管理委員會公布，共有90萬4000名選民投票，整體投票率是43%。

（中央社記者張謙香港12日電）香港立法會補選昨天舉行，泛民主派在4個補選議席中暫時取得2席，親政府的建制派1席，餘下1席需要重新點票才能確定。

按照已點算的結果，泛民候選人有可能在九龍西落敗。

泛民在選前誓要奪回全部4個議席，對於暫時只能取得2個直選議席，泛民人士形容是慘勝或小勝。

這次補選是填補泛民4名議員被褫奪的席位。選舉前，泛民透過初選推舉4人參選，希望奪回全部議席；建制派也協議推出4人參選，搶奪泛民失去的議席。

補選中，3個議席由地方選區直選產生，分別是香港島、九龍西和新界東；另一個議席由功能界別選出，為建築、測量、都市規劃及園境界。

本屆立法會於2016年9月舉行，泛民4名當選議員宣誓就任時，因為擅自改變誓辭和身披「港獨」宣傳物，被當局呈請法庭成功褫奪議席。

失去議席的是青年新政的梁頌恆、游蕙禎；香港眾志的羅冠聰、姚松炎。

在這次補選前，多名報名參選者被選舉主任取消參選資格，原因是主張「港獨」或「民主自決」，當中包括香港眾志成員周庭。（編輯：馮昭）1070312