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中央社

為川金會背書 CIA局長：川普不是在作秀

中央社2018/03/12 09:09
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國中央情報局（CIA）局長蓬佩奧今天為川普與北韓領導人金正恩舉行重要會談的倉促決定背書。他說川普了解危險所在，還說總統這麼做不是為了作秀，而是為了解決問題。

川普預言，這會是場「極為成功」的會談，不過其他人警告，這其中存在許多重大風險。

法新社報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）說，北韓屈服於以美國為首的國際制裁壓力，也堅稱在談判期間，不會減輕施壓力道。

蓬佩奧對「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）說：「我們先前從未使北韓經濟處於如此高風險，他們的領導階層面臨龐大壓力。」

他說：「無庸置疑，在談判期間，不會作出讓步。」

蓬佩奧和其他官員現身「福斯週日新聞」，回應批評人士警告，由一個衝動、缺乏經驗的總統與北韓談判，可能存在許多高風險。

北韓問題專家說，如果談判失敗，除了軍事衝突，這兩個擁核國家幾乎沒有別的選項。

蓬佩奧表示，川普了解危險所在。「總統這麼做不是為了作秀，他去是為了解決問題。」

數個月來，兩國採取邊緣政策，雙方脣槍舌劍，揚言引爆核戰後，川普昨晚在賓夕法尼亞州助選時，也捍衛與金正恩舉行會談的決定。

他說，在緊張升高時，美國「展現強大力量」，北韓政權領導人因此「願意尋求和平」。

川普告訴支持者：「我想，時候到了。」

川普搭乘陸戰隊一號（Marine One）直升機前告訴記者：「我認為，北韓會表現得非常好，我想我們會取得巨大的成功…我們擁有很多支持。」

他說：「他們承諾會談期間不會試射飛彈，且正在尋求非核化。這樣很好。」（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070312

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