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中央社

費半指數創新高 投信：電子主軸確立

中央社2018/03/12 09:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北12日電）費城半導體指數率先創下歷史新高，投信表示，隨著美股重回高檔，台股投資人信心隨之回升，加上電子股指數領先大盤突破3月新高，確立成為盤面主軸。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，外資買超動作相對保守，受惠國內資金搶進，盤面強勢股在於車用電子、生技；就類股而言，電子類股指數站上月線和季線，盤面主流地位確立，金融和非金電指數仍需要時間整理。

廖哲宏指出，總經數據表現仍處在自2016年第1季的第15次景氣循環的擴張期，景氣領先指標維持正向發展，台股不缺總經面的支持，目前加權指數已重新站回均線之上，若成交量能站上新台幣1400億元，在量價配合下，技術面亦將再助台股多頭信心。

日盛上選基金經理人陳奕豪則表示，傳產大趨勢並未如2005年至2007年大中國需求的題材，僅有特定利基個股在特定產業中表現突出；電子雖有過去大產業推動，終端產品都進入成熟，高成長不易，不過半導體應用在擴大，汽車電子、電動車、工業自動化、人工智慧(AI)、雲端運算等趨勢非常明確的穩定往上，這些都將是資金的焦點。

陳奕豪分析，全球指數受到美國聯邦準備理事會(Fed)升息步調快慢而緊繃神經，2月台股指數的波動相對往年較大，雖經濟與產業的基本面多數持續上修與成長步伐，但是資金與景氣的拉鋸讓2018年上半年充滿較多不確定性。

目前指數僅是震盪為主，在景氣走升階段仍是選股至上，在此整理期仍看好成長股長線表現，例如汽車電子、電動車、AI雲端相關應用的擴大，皆會是驅動未來電子成長的關鍵，另穩健成長的高殖利率股，亦可同步留意。

廖哲宏指出，短期而言，美股是否創高、外資買超能否擴大，是牽動行情的主要變數，現階段基於產業需求即將步入淡季，大盤暫以區間走勢視之；由於外資動作相對保守反應的是企業盈餘表現的不確定性，若變數消失，外資動作可望明確。台股是否放量是最直接的訊號，量價若持續背離，大盤將持續盤整格局。（編輯：張均懋）1070312

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