影／十倍超音速飛彈試射成功　蒲亭嗆讓所有防空系統失效

俄羅斯 11 日成功發射可 10 倍高超音速飛行的「匕首」（Kinzhal）飛彈。蒲亭（Vladimir Putin）總統形容這款理想武器會讓所有的防空系統都失效。

俄羅斯國防部表示，高精準度的「匕首」（Kinzhal or Dagger）飛彈，從一架米格31（MiG-31）攔截機上發射，成功命中目標。這架 MiG-31 是從俄羅斯西南部的南部軍區一處機場起飛。

本月初，蒲亭在國情演說中提及，能攜帶核彈頭的「匕首」飛彈能夠以 7700 英里（約 1.2 萬公里）的 10 倍音速的速度飛行， 飛行距離約 1250 英里（約 2012 公里），可以躲過所有防空系統的偵測與攔截。俄羅斯國防部表示，配備「匕首」飛彈的 MiG-31 戰機已駐守在南部軍區。