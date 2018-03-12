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影／十倍超音速飛彈試射成功　蒲亭嗆讓所有防空系統失效

記者呂烱昌／綜合報導2018/03/12 09:58
俄羅斯MiG-31攔截機發射「匕首」超高音速飛彈。更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

俄羅斯 11 日成功發射可 10 倍高超音速飛行的「匕首」（Kinzhal）飛彈。蒲亭（Vladimir Putin）總統形容這款理想武器會讓所有的防空系統都失效。

俄羅斯國防部表示，高精準度的「匕首」（Kinzhal or Dagger）飛彈，從一架米格31（MiG-31）攔截機上發射，成功命中目標。這架 MiG-31 是從俄羅斯西南部的南部軍區一處機場起飛。

本月初，蒲亭在國情演說中提及，能攜帶核彈頭的「匕首」飛彈能夠以 7700 英里（約 1.2 萬公里）的 10 倍音速的速度飛行， 飛行距離約 1250 英里（約 2012 公里），可以躲過所有防空系統的偵測與攔截。俄羅斯國防部表示，配備「匕首」飛彈的 MiG-31 戰機已駐守在南部軍區。

MiG-31 為 MiG-25 戰機的改良型，是目前世界上飛行速度最快的戰鬥機和全天候攔截機，最大平飛速度可達 2.83 倍音速。MiG-31 因機身尺寸較大，直到 21 世紀都還能接受各種升級改裝。MiG-31 機上的 Zaslon 相位陣列雷達搜索範圍達 200 公里，因此經常也被當作雷達預警機運用。除了航電系統提升外，MiG-3 1還加裝一挺 23 公厘 GSh-6-23 加特林機炮。

 

關鍵字mig-31匕首蒲亭
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