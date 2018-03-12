〈3/2港股回顧及前瞻〉貿易戰降溫 + 美非農數據

1）港股上日市況總結：在貿易戰降温和美朝關係有機會破冰 (特金可能會面）的雙重利好消息下，恆指上週五高開約 200 點後持續在高位整固，全日上下波幅只有約 150 點並已全日高位收市，上升 342 點。成交按日再輕微下跌近至 999 億。連續兩天的大升市而成交相對薄弱，特顯市場信心仍不足。藍籌股 41 升 7 跌 2 持平，舜宇（2382）、瑞聲（2018）和吉利（175）是表現最佳股份。滬深港通總成交約 142 億，佔大市成交約 14.2%。滬港通錄得淨流入約 3 億而深港通則錄得淨流入約 16 億。滬港通錄得較多淨流入的是平保（2318）、太保（2601）和工行（1398），淨流出頗集中在騰訊（700），約有 3.4 億。深港通淨流入則主要在招行（3968）、金斯瑞生物科技（1548）、石藥（1093）、中生制藥（1177）和瑞聲。另外，沽空佔大市成交持平在 10.1%。在兩天大升而沽空率維持低位，對看好後市者應是一支強心針。

2) 美股上日市況總結：美國 2 月非農就業數據强勁，但薪資增幅低于預期。有分析師指出這是一份完美的報告，因為報告顯示經濟增長依然強勁而通脹風險則有限。這令市場重估美國在 2018 年加息的步伐或未必如早前預測般頻密，刺激美股上週五大漲。道指、標指和納指上漲 1.74% 至 1.79% 不等。納指更創下即市及收市新高。十年期債息上升至 2.896%。VIX 指數下跌約 10% 至 13 水平。港股 ADR 收升 397 點，相當於恆指 31393 點水平, 恆指權重股的 ADR 如騰訊、滙豐（5）、石油股、建行（939）、工行和友邦（1299）均上升超過 1%。

3) 重要新聞：昨天憲法修正案草案以 2958 票贊成、2 票反對、3 票棄權通過，另有 1 張無效票，意味着刪除國家主席任期限制、讓習近平可以無限連任的條文獲得通過。一些和習主席關係密切或有政策扶持的公司或再受追捧，如吉利、安踏（2020）和金隅（2009）等等。

4）港股今天 / 短期市況分析：上週四、五港股的升市沒有成交的配合，但沽空率卻不升反跌，筆者覺得是眾多投資者在云云的不明朗因素下（加息、貿易戰、弱港滙等等），選擇作壁上觀，而令買賣兩閒。上週五美股和港股 ADR 的大升，特別是納指再創歷史新高，應可令部分游資重投股市。另外，國家隊也可能會為改憲的通過而作 A 股粉飾。本週較重要的事項包括美國 CPI 和 PPI，但三月美國加息應該已是共識，何懼之有？可能週五的長和業績和李首富是否真的退下來更具期待性。

在下週聯儲會議息前，港股有可能會享受一週的蜜月期。筆者覺得恆指有力先挑戰 32000 點。股王騰訊在美國科技股帶動、回歸 A 股的憧憬和下週的業績公佈前或再成升市的火車頭。港交所、友邦、銀河娛樂也是大路之選。近期深港通的熱買股往往是強勢的板塊所在。投資者可留意深港通資金在醫藥版塊、獨角獸概念股和習主席相關股的流向而捕捉機會。落後股方面，筆者會選擇上週五提及的中資券商和滙豐。