NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈臺灣燈會落幕　明年屏東大鵬灣見犬貓絕育活動開跑　首場絕育數破百跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

服務處遭潑漆　王浩宇：我會繼續堅持理念

記者李春台／桃園報導2018/03/12 10:47
▲桃園市綠黨籍市議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇臉書）
▲桃園市綠黨籍市議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

桃園市議員王浩宇位於中壢區福州路的服務處，11日凌晨遭潑藍漆，警方專案小組11日傍晚陸續傳喚黃姓主嫌及朱男、曾姓少年3人到案；21歲黃男坦承因對王浩宇網路上意見不滿，唆使朱男及曾姓少年共同前往王的服務處，由15歲曾姓少年下手潑漆。

王浩宇表示，「過去這幾天，服務處不斷地接到自稱反年改人士的恐嚇電話、留言，揚言要到我的服務處潑漆，就在今天凌晨，他們真的來了；對於這樣的行為，我在此表達遺憾，但我也尊重他們表達意見的權利。」

王浩宇強調，我要特別謝謝這個朋友，讓我更加的確定，我這幾年的堅持是對的，年金改革是對的，在未來，我期待我們的退休制度可以更公平，對於社會上每一個曾經為國家社會付出的人，包含勞工、私校教職員，都能有更好的照顧；未來，無論在哪個位置上，我都會堅持理念，讓我們的社會更公平跟正義。」

中壢警分局獲報到場調閱監視器、訪查周邊店家，鎖定1名機車騎士曾於犯罪現場附近逗留排徊，趁深夜無人，手持塑膠袋朝鐵捲門丟棄旋及跑步離開現場，12日傍晚在中壢區民權路的民宅前逮捕涉案的21歲黃姓、24歲朱姓男子，及涉嫌下手潑漆的16歲曾姓少年。

主使的21歲黃姓男子供稱，因對王議員網路上意見不滿，因此唆使24歲朱姓男子及15歲曾姓少年，3人共同前往王浩宇服務處，並由曾姓少年下手潑漆。

警方偵詢後將潑漆曾姓少年，依違反少年事件處理法及毀損罪嫌移送少年法庭審理。並針對黃男及朱姓男等供詞，進一步查證釐清案情中；此外，警方將加派巡守勤務，並持續與王議員服務處保持連繫互動，並呼籲社會以理性方式表達意見，警方對任何不法，皆會嚴緝不怠。

關鍵字王浩宇潑漆反年改警方
嘉義台灣燈會　終破千萬賞燈人數十三行原住民族帽飾特展　新北展出

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan