服務處遭潑漆　王浩宇：我會繼續堅持理念

桃園市議員王浩宇位於中壢區福州路的服務處，11日凌晨遭潑藍漆，警方專案小組11日傍晚陸續傳喚黃姓主嫌及朱男、曾姓少年3人到案；21歲黃男坦承因對王浩宇網路上意見不滿，唆使朱男及曾姓少年共同前往王的服務處，由15歲曾姓少年下手潑漆。

王浩宇表示，「過去這幾天，服務處不斷地接到自稱反年改人士的恐嚇電話、留言，揚言要到我的服務處潑漆，就在今天凌晨，他們真的來了；對於這樣的行為，我在此表達遺憾，但我也尊重他們表達意見的權利。」

王浩宇強調，我要特別謝謝這個朋友，讓我更加的確定，我這幾年的堅持是對的，年金改革是對的，在未來，我期待我們的退休制度可以更公平，對於社會上每一個曾經為國家社會付出的人，包含勞工、私校教職員，都能有更好的照顧；未來，無論在哪個位置上，我都會堅持理念，讓我們的社會更公平跟正義。」