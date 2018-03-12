台灣手搖杯揚名全球 雅茗年賣近億杯

（中央社記者江明晏台北12日電）台灣的茶飲料已經發揚至全世界，主力在中國大陸市場的雅茗-KY一年銷售杯次已近1億杯，除發揮大數據協助策略精準，並持續推行歐美、日韓、東協、中東的海外布局方針。

根據Allied Market Research針對全球手搖飲料市場的報告指出，發源於台灣的茶飲料已經發揚至全世界，亞太區以中國大陸為最主要市場，加上不斷成長中的北美與歐洲地區，預估2023年市場規模將達32.14億美元，年複合成長率為7.3%。

雅茗-KY旗下有「快樂檸檬」、「茶閣裡的貓眼石」、「喝嘛」等多品牌，2月合併營收新台幣1.43億元，較去年同期的1.36億元成長5%，受惠多品牌展店策略效益發酵，拉抬集團於中國大陸茶飲市場占有率，加上外送電商業務持續成長，帶動今年前兩月營收累計達3.57億元，於傳統淡季中刷新歷年同期新高記錄，繳出14.6%年成長的佳績。