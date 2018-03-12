百達沖壓機業績看好 今年拚雙位數成長

在沖壓生產線設備，農曆春節過後，百達-KY持續接獲沖壓工具機訂單，公司指出，今年已有16台大型機台訂單在手，預期將帶動沖壓工具機營業額翻倍成長，其中多數客戶是台灣上市公司與韓國蘋果供應鏈大廠。

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）百達-KY今年有16台大型機台訂單在手，預期將帶動沖壓工具機營業額翻倍成長，未來也深耕醫療器械。法人預估，百達-KY今年業績可成長雙位數幅度。

從降低成本來看，百達-KY指出，今年已經申請20多項產品專利，有助取得高新技術稅務優惠，讓所得稅費用率降低。

在醫療器械部分，百達-KY持續開發醫療器械，目前醫療手術器械滅菌盒在2月中國參展後，已有不少中國經銷商洽談，初步獲得中國腫瘤醫院採購評估規劃，醫療器械將是百達-KY未來發展重點。

展望今年，法人預估，百達-KY透過MQB平台在汽車零配件滲透率提升，預期今年業績將有雙位數成長。

百達-KY自結2月合併營收新台幣1.8億元，較去年同期1.69億元成長6.46%。累計今年前2月百達-KY自結合併營收3.61億元，較去年同期3.32億元成長8.67%。（編輯：林興盟）1070312