NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈水手一朗首戰未敲安　教頭仍大讚陳渺》菜價崩盤　誰承擔誰卸責？跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

百達沖壓機業績看好 今年拚雙位數成長

中央社2018/03/12 09:17
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）百達-KY今年有16台大型機台訂單在手，預期將帶動沖壓工具機營業額翻倍成長，未來也深耕醫療器械。法人預估，百達-KY今年業績可成長雙位數幅度。

在沖壓生產線設備，農曆春節過後，百達-KY持續接獲沖壓工具機訂單，公司指出，今年已有16台大型機台訂單在手，預期將帶動沖壓工具機營業額翻倍成長，其中多數客戶是台灣上市公司與韓國蘋果供應鏈大廠。

在汽機車零組件，百達-KY持續受惠MQB平台零件模組化、共用化趨勢，未來3年運動休旅車（SUV）車型持續推出，預期10款SUV新品將成為未來3年主成長動能。

從降低成本來看，百達-KY指出，今年已經申請20多項產品專利，有助取得高新技術稅務優惠，讓所得稅費用率降低。

在醫療器械部分，百達-KY持續開發醫療器械，目前醫療手術器械滅菌盒在2月中國參展後，已有不少中國經銷商洽談，初步獲得中國腫瘤醫院採購評估規劃，醫療器械將是百達-KY未來發展重點。

展望今年，法人預估，百達-KY透過MQB平台在汽車零配件滲透率提升，預期今年業績將有雙位數成長。

百達-KY自結2月合併營收新台幣1.8億元，較去年同期1.69億元成長6.46%。累計今年前2月百達-KY自結合併營收3.61億元，較去年同期3.32億元成長8.67%。（編輯：林興盟）1070312

費半指數創新高 投信：電...台灣手搖杯揚名全球 雅茗年...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan