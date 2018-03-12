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馬斯克又開支票了：最快明年完成前往火星火箭的試射工

鉅亨網2018/03/12 09:36
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馬斯克 (Elon Musk) 宣稱，SpaceX 的火星任務最快明年就會完成第一階段任務。

周日在德州奧斯汀舉行的 SXSW 會議期間，這位 SpaceX 和 Tesla Inc. (TSLA-US) CEO 在詢答相關問題時表示：「我們正在建造第一艘前往火星或者駛向星際太空船，並且我認為明年上半年之前就能做短途的起降飛行。」但他也承認，他個人往往對時間表總是太過樂觀。

馬斯克去年宣布他的火星計畫時表示，估計將在 2022 年之前將貨物運往火星，然後才會運輸第一批殖民者。馬斯克周日說，對於第一批前往火星的人類來說，生活並不容易。「對於那些去火星的先驅而言，危險性極高。它有點像英國探險家 Shackleton 探索南極一樣：困難、危險、死亡的機會很大。但對活下去的言而言卻是益常興奮。」

但馬斯克還表示，他計畫為未來的火星殖民者建造設施。

「火星將需要從鑄鐵廠到披薩餅店到夜店的一切設施。火星應該要有很棒的酒吧。」

馬斯克的火星願望取決於大型獵鷹火箭 (Big Falcon Rocket, BFR)，目前正在開發中。馬斯克表示，BFR 將可重複使用，具有星際旅行能力，最終比 SpaceX 原有的 Falcon 1 火箭便宜 - 每次發射成本約 500 萬至 600 萬美元。

馬斯克向來不斷鼓吹殖民火星，他在周日提出警告，人類的未來可能取決於它。

「黑暗時代很可能再度發生，特別是可能有第三次世界大戰。」他說。如果發生這種情況，人類必須確保「留下足夠的人類文明種子能夠重返人類文明。」

馬斯克還發布了另一個關於人工智慧 (AI) 危險的警告：「我非常接近 AI 的尖端技術，它真的把我嚇壞了。它的能力遠遠超過幾乎所有人的了解，而且改進的速度是等比級成長。」

「AI 比核彈更危險，」他說，「如果人類共同創造數位超級智慧是正確的決定，那麼我們應該非常、非常小心地做到這一點。這大概是我們能做的最重要的事情。」

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