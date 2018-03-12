影／女「肉身擋車」為插隊　駕駛怒撞譙：給華人丟臉了

網友 Lee Jo 在 YouTube 上傳了這段行車紀錄器畫面， 9 日晚間 11 時許， Lee Jo 到雪梨奧林匹克公園觀賞張學友的演唱會，散場時停車場擠滿了欲離場的車輛，影片中可見，長長的車龍中突然竄出一名長髮女子「肉身擋車」，試圖讓同伴的黑色 AUDI 車輛插隊。

Lee Jo 疑不滿，兩度開車推撞女子，女子嚇得轉頭大罵：「幹嘛？你撞人？」她的同伴也趕緊下車助陣喊道：「報警，快報警！」女子皺眉無奈表示：「我就是一直站在這裡啊！是你們開車撞我的」，隨後另一名同伴陪著女子一起「肉身擋車」，兩人還竊竊私語抱怨著事發經過，直到同夥的 AUDI 車輛駛出才離去。



▲之後女子同伴下車，兩人一起「肉身擋車」。（圖／翻攝自 YouTube ）

Lee Jo 氣得在影片中公布車牌，怒譙：「這幾位小屁孩，這麼沒家教，開車這麼囂張，別再給我們華人丟臉了， OK ？」這段行車紀錄器畫面掀起網友兩派論戰，有網友表示：「好囂張啊，以為自己是誰啊？太丟華人臉了」、「頂上去讓大家都看看，太囂張了」、「我覺得禮讓是應該的，但是如果我不想讓路的話，別人不能強迫我去讓，這兩個概念不能搞混」。

不過也有網友認為，駕駛直接推撞女子不甚妥當，「兩位車主都必須學會如何禮貌待人再開車」、「怎麼感覺你還撞了那個女孩兩下啊！感覺你的素質也沒多高﻿」、「都不要臉了啊，有本事拿著視頻一起去警局」。