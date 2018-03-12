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財經

美股大漲、電金點火　台股早盤大漲逾120點

記者許家禎／台北報導2018/03/12 09:55
▲美股上周五大漲，激勵亞股，台北股市3月12日開盤漲44.17點，加權股價指數以10908.99點開出，隨後電金類股點火，大漲超過120點。（圖／NOWnews 資料照片）
▲美股上周五大漲，激勵亞股，台北股市3月12日開盤漲44.17點，加權股價指數以10908.99點開出，隨後電金類股點火，大漲超過120點。（圖／NOWnews 資料照片）

美股上周五大漲，激勵亞股，台北股市今（12）日開盤漲44.17點，加權股價指數以10908.99點開出，隨後電金類股點火，大漲超過120點，早盤最高來到10989點。個股部分，新光金、國泰金、富邦金表現亮眼。三大指標股台積電、大立光與鴻海漲幅1%到3%，成為盤面強勢股，其他蘋概股也跟著紅通通。

美國2018年2月新增就業人數優於預期、薪資通膨疑慮消退，激勵美股四大指數大漲，道瓊工業指數收漲440.53，漲幅1.77%，收25335.74點；那斯達克指數漲132.86點，漲幅1.79%，收7560.81點，創歷史收盤新高；標準普爾500指數則漲47.60點，漲1.74%，收2786.57點；費城半導體漲29.11點，漲幅2.08%，收1431.16點。

台股上周五則收漲41.58點，收在10864.82點，周線收紅。台北股市今（12）日開盤漲44.17點，加權股價指數以10908.99點開出，隨後走勢向上，大漲超過120點，漲幅1%以上，早盤最高來到10989點。各類股部分，早盤電子漲逾1%、金融漲1.4%。其他，半導體、光電、塑膠、運輸與油電燃氣類股漲1%以上，造紙漲約2%。

個股部分，新光金大漲近6%、國泰金漲3%、富邦金漲2.5%，元太金、台新金漲幅也有1%以上。而台積電漲逾1%，來到254元。鴻海強勢漲2%，來到93.9元。大立光漲逾3%，來到4980元。其他蘋概股如日月光、和碩、宸鴻、南亞科、聯發科、可成漲逾1%，另外，緯創漲6%以上、旺宏漲4%。

 

關鍵字美股台股開盤早盤
台股亞幣揚　台幣升觸29.246

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