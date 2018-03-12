特斯拉證實Model 3於2月底曾一度停產 解決生

特斯拉公司 (TSLA-US) 在 2 月下旬曾一度暫停其 Model 3 電動車的生產，為期一周，這是一個計畫中的暫停，以協助這款備受矚目的平價量產電動車的產量。

特斯拉周日證實，在加州 Fremont 單一裝配廠生產的 Model 3 生產從 2 月 20 日到 2 月 24 日曾經暫停，然後恢復生產。這座廠除了 Model 3 之外還生產 Model S 轎車和 X 型 SUV，電池則在內華達州 Reno 以東的 Gigafactory 工廠生產。

特斯拉發言人在電子郵件聲明中說，「Model 3 的生產計畫在 Fremont 和 Gigafactory 1 同步暫時停機。」「其間是主要用於提高自動化水平並系統地解決生產瓶頸問題，以提高生產率。這種情況並不罕見，事實上這種情況是生產線上很正常的事。」