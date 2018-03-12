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特斯拉證實Model 3於2月底曾一度停產 解決生

鉅亨網2018/03/12 09:43
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特斯拉公司 (TSLA-US) 在 2 月下旬曾一度暫停其 Model 3 電動車的生產，為期一周，這是一個計畫中的暫停，以協助這款備受矚目的平價量產電動車的產量。

特斯拉周日證實，在加州 Fremont 單一裝配廠生產的 Model 3 生產從 2 月 20 日到 2 月 24 日曾經暫停，然後恢復生產。這座廠除了 Model 3 之外還生產 Model S 轎車和 X 型 SUV，電池則在內華達州 Reno 以東的 Gigafactory 工廠生產。

特斯拉發言人在電子郵件聲明中說，「Model 3 的生產計畫在 Fremont 和 Gigafactory 1 同步暫時停機。」「其間是主要用於提高自動化水平並系統地解決生產瓶頸問題，以提高生產率。這種情況並不罕見，事實上這種情況是生產線上很正常的事。」

特斯拉的 Model 3 是 CEO 馬斯克將電動車平民化的關鍵，但產量增加需要更長的時間，並且比原先預期的更具挑戰性。特斯拉目前的目標是在本月底之前每周生產率提高到 2500 輛，到 6 月底將達到 5000。

特斯拉在給股東的最近一封信中，要求等待交車進度的買家和投資人再多一點耐心，並表示 Model 3 的推出「證明了要在特定時間點正確預測特定生產率有多難。」

特斯拉的每周 Model 3 生產率一直是粉絲、客戶、預訂持有者、供應商和投資人的無限魅力源泉。根據《彭博社》開發的特斯拉 Model 3 追踪器表明，2 月每周生產速度下降，但在 3 月初已顯示產量反彈。

預期 Model 3 將擴大特斯拉的周戶群的看法，已經將特斯拉的股票市值推升至 553 億美元，超過通用汽車公司 (GM-US) 或福特汽車公司 (F-US)。

特斯拉股價
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關鍵字特斯拉暫停電動車產量每周生產率modelafpheadline
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